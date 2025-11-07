Blois l’emporte pour Lucas Ugolin, Orléans gagne le choc des extrêmes, Denain continue sa remontée

C’est le genre de moments qui dépasse le basket, et rend les enjeux sportifs moins importants. La terrible blessure de Lucas Ugolin (Blois) sur le parquet de l’ASA a jeté un froid dans la salle de la Forêt, et sur les réseaux sociaux quand la nouvelle s’est diffusée. La situation a mis plus d’une heure à se résoudre. Mais les joueurs blésois, même choqués par la scène (pompiers, scène cachée par des paravents) ont réussi à se remobiliser. On peut même dire qu’ils sont allés chercher cette victoire pour leur coéquipier, remontant un déficit de 3 points au moment de la blessure (39-36), pour finalement l’emporter de 7 points (78-85). Cette victoire à l’extérieur les arrange forcément sur le plan comptable, même si le plus important sera bien sûr d’avoir rapidement des nouvelles (rassurantes ou non) d’Ugolin.

Dans le reste du peloton de tête, tous les favoris l’ont emporté, à part Vichy, largement défait à domicile contre Hyères-Toulon. « Il ne faut pas qu’on perde cette envie que l’on avait. On n’a pas le droit de montrer ce visage chez nous. C’est pas Vichy ça ! » s’énervait l’intérieur Brice Eyaga (21 points, 6 rebonds) au micro de La Montagne. En difficulté défensivement, la JA avait déjà encaissé 23 points sur les… cinq premières minutes.

Orléans a difficilement remporté le choc des extrêmes contre la lanterne rouge Challans (80-82), tandis que Roanne et Pau sont allés gagner respectivement chez Evreux (87-107) et Aix-Maurienne (82-91). Le résumé dédié à ce dernier match de l’Elan Béarnais est à retrouver ici. Le peloton de tête s’est fait rejoindre par Denain, qui a réussi à renverser la vapeur face aux dangereux rochelais (74-64), décrochant ainsi leur quatrième succès d’affilée. C’est l’équipe en forme du championnat.

