Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Blois l’emporte pour Lucas Ugolin, Orléans gagne le choc des extrêmes, Denain continue sa remontée

ÉLITE 2 - Dans une 10e journée forcément marquée par la terrible blessure de Lucas Ugolin, Blois a réussi à se remobiliser pour aller l'emporter au courage chez l'ASA. Dans les autres résultats, Roanne, Pau et Orléans ont confirmé, rejoints en tête par Denain qui gagne son 4e match d'affilée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois l’emporte pour Lucas Ugolin, Orléans gagne le choc des extrêmes, Denain continue sa remontée

Les Blésois ont gardé leur unité face au traumatisme de la blessure de Lucas Ugolin

Crédit photo : Tuan Nguyen

C’est le genre de moments qui dépasse le basket, et rend les enjeux sportifs moins importants. La terrible blessure de Lucas Ugolin (Blois) sur le parquet de l’ASA a jeté un froid dans la salle de la Forêt, et sur les réseaux sociaux quand la nouvelle s’est diffusée. La situation a mis plus d’une heure à se résoudre. Mais les joueurs blésois, même choqués par la scène (pompiers, scène cachée par des paravents) ont réussi à se remobiliser. On peut même dire qu’ils sont allés chercher cette victoire pour leur coéquipier, remontant un déficit de 3 points au moment de la blessure (39-36), pour finalement l’emporter de 7 points (78-85). Cette victoire à l’extérieur les arrange forcément sur le plan comptable, même si le plus important sera bien sûr d’avoir rapidement des nouvelles (rassurantes ou non) d’Ugolin.

LIRE AUSSI

Dans le reste du peloton de tête, tous les favoris l’ont emporté, à part Vichy, largement défait à domicile contre Hyères-Toulon. « Il ne faut pas qu’on perde cette envie que l’on avait. On n’a pas le droit de montrer ce visage chez nous. C’est pas Vichy ça ! » s’énervait l’intérieur Brice Eyaga (21 points, 6 rebonds) au micro de La Montagne. En difficulté défensivement, la JA avait déjà encaissé 23 points sur les… cinq premières minutes.

Orléans a difficilement remporté le choc des extrêmes contre la lanterne rouge Challans (80-82), tandis que Roanne et Pau sont allés gagner respectivement chez Evreux (87-107) et Aix-Maurienne (82-91). Le résumé dédié à ce dernier match de l’Elan Béarnais est à retrouver ici. Le peloton de tête s’est fait rejoindre par Denain, qui a réussi à renverser la vapeur face aux dangereux rochelais (74-64), décrochant ainsi leur quatrième succès d’affilée. C’est l’équipe en forme du championnat.

Plus d’informations à venir…

ELITE 2 – Journée 10
07/11/2025
AIX Aix-Maurienne
82 91
PAU Pau-Lacq-Orthez
EVR Evreux
87 107
ROA Roanne
POI Poitiers
96 86
ROU Rouen
QUI Quimper
66 79
CAE Caen
DEN Denain
74 64
ROC La Rochelle
VIC Vichy
76 97
HTV Hyères-Toulon
SCA SCABB
76 69
ANT Antibes
ASA Alliance Sport Alsace
BLO Blois
CHA Challans
80 82
ORL Orléans
CHA Champagne Basket
86 71
NAN Nantes
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
Challans
Challans
Suivre
Denain
Denain
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Blois l’emporte pour Lucas Ugolin, Orléans gagne le choc des extrêmes, Denain continue sa remontée
Betclic ELITE
00h00Nancy renoue avec la victoire en s’offrant Cholet à Jean Weille !
ELITE 2
00h00Lucas Ugolin victime d’une terrible blessure, le match ASA – Blois interrompu
L'Elan béarnais s'est imposé sur le parquet d'Aix-Maurienne ce vendredi 7 novembre
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se relance en Savoie
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos confirme la rechute de Mathias Lessort : retour à la compétition retardé
Les fans des Bleus pourront aussi suivre Bilal Coulibaly en équipe de France sur beIN
Équipe de France
00h00Droits TV : BeIN Sports récupère la co-diffusion des prochaines compétitions internationales
Betclic ELITE
00h00Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche
Interviews
00h00Vincent Pourchot à Nilvange, en Nationale 3 : « C’est le challenge le plus intéressant pour finir ma carrière »
EuroBasket masculin
00h00La FIBA lève la suspension de la sélection de Grande-Bretagne, qui disputera bien les qualifications à la Coupe du Monde
ELITE 2
00h00Matthieu Gauzin rebondit à Antibes, après le départ d’Antoine Eito
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
1 / 0