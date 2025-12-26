Recherche
Espoirs ELITE

Grosse absence à venir pour Jahel Trèfle à la SIG

Betclic ÉLITE - Coup d'arrêt pour le prospect de la SIG Jahel Trèfle. Lors d'un match Espoirs, le jeune pivot, qui commençait à gratter des minutes dans la rotation professionnelle, s'est fracturé le poignet. De 6 à 8 semaines d'absence sont annoncées.
00h00
Grosse absence à venir pour Jahel Trèfle à la SIG

Jahel Trèfle était en train de faire sa place dans la rotation

Crédit photo : Victor Lecomte

C’est le genre de choses qui peut arriver en enchaînant les matchs. Aligné à la fois en Espoir et en professionnel quasiment chaque week-end depuis novembre avec la SIG, Jahel Trèfle (2,08 m, 18 ans) n’a cette fois pu jouer que sur un seul tableau le week-end dernier. Et pour cause, l’intérieur prospect s’est blessé lors de son premier match le 20 décembre, avec les Espoirs de la SIG contre ceux de Saint-Quentin.

Dans une victoire 93-67 des siens, il a marqué 11 points et pris 6 rebonds en seulement 18 minutes. Trèfle est aussi sorti pendant le match et n’est plus revenu, et n’a pas non plus pris part à la victoire des adultes contre le SQBB (84-72). Tout ça… la veille de son anniversaire des 18 ans.

Fracture du poignet

Six jours plus tard, le verdict est tombé : l’intérieur vice-champion d’Europe U18 s’est fracturé le poignet lors de ce match Espoirs. Le club alsacien donne déjà une durée estimée d’absence pour cette blessure connue du basket. Trèfle sera absent de 6 à 8 semaines, soit au minimum jusqu’au mois de février.

« Les examens médicaux effectués après la rencontre ont permis de confirmer le diagnostic et d’établir la durée prévisionnelle d’indisponibilité » explique le communiqué, qui exprime « son soutien total à Jahel et lui souhaite un prompt rétablissement. » Un coup dur pour le club, mais surtout pour ce jeune qui est en plein développement, comme ses nombreux collègues de la génération 2007 en France.

Coup d’arrêt

Véritable rim-runner, Trèfle tournait à plus de 13 points et 6 rebonds de moyenne en Espoirs. Il avait été élu dans le cinq majeur du championnat au mois d’octobre, avec deux autres jeunes qui étaient de l’aventure avec lui à Belgrade cet été pour l’EuroBasket U18, Bastien Grasshoff et Tom Audry. La SIG est actuellement 5e du classement de ce championnat jeunes.

Mais l’équipe professionnelle perd aussi un atout, un joker pour Janis Gailitis. Le coach letton l’utilisait de plus en plus récemment pour renforcer sa rotation intérieure. On a notamment vu le jeune pivot jouer 11 minutes contre Monaco ou 14 contre Chalon en décembre. Cet été, le club l’a signé pour 3 ans avec son premier contrat professionnel, sécurisant son avenir.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

johnwhite
Trèfle en pro sous Gailitis joue en 3 et le coach ce permets même de le faire défendre face au meneur adverse comme TJ Campbell par exemple.
