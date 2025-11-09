L’AS Monaco redevient seul leader malgré la sanction, Saint-Quentin se rassure un peu

Victorieuse en EuroLeague plus tôt dans la semaine, l’AS Monaco retrouvait la Betclic ÉLITE ce dimanche 9 novembre. Dans une rencontre qu’ils n’ont pas toujours maîtrisé, les Monégasques se sont fait peur mais ont résisté au retour de Saint-Quentin (92-84).

Après sa story Instagram, Strazel brille

Après une entame de match sérieuse et rythmée (25-12, 10′), l’AS Monaco a vu son adversaire du soir revenir au contact (29-24, 13e) grâce à une défense agressive et une efficacité retrouvée.

Sous l’impulsion du duo français Élie Okobo (14 points et 2 passes décisives) – Matthew Strazel (21 points, 2 rebonds et 4 passes décisives), la Roca Team est tout de même parvenue à reprendre le large à la mi-temps (48-37, 20′).

Saint-Quentin y a cru jusqu’au bout…

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco a remis un coup d’accélérateur avec un 6-0 d’entrée. Grâce à un très bon passage de la doublette Nikola Mirotic (8 points) – Nemanja Nedovic (9 points, 6 rebonds et 5 passes décisives), les joueurs du club de la Principauté ont creusé un nouvel écart significatif dans ce match. Incapable de répondre au défi physique imposé par la Roca Team, Saint-Quentin a longtemps craqué dans cette deuxième période.

Sauf que malgré ses 15 points de déficit à l’entame du dernier quart, le SQBB s’est révolté et n’a jamais lâché, y croyant jusqu’au bout. Alors qu’un sentiment de crise s’est installé dans l’Aisne cette semaine suite au naufrage du week-end dernier contre Nanterre, Philippe Da Silva pourra s’appuyer sur le money-time de son équipe pour la suite.

Tarpey, le coup fatal

Revenus à 4 points des Monégasques à 1 minute et 30 secondes de la fin (86-82, 39′), portés notamment par leur capitaine Giovan Oniangue (18 points à 6/8 à 3-points), les Axonais ont même eu une balle de -2 mais Nick Johnson, symbolisant une soirée délicate à titre personnel (9 points à 4/11 et 7 balles perdues), a un peu précipité son shoot… Et Terry Tarpey, sorti de sa boîte avec un shoot lointain quelque peu chanceux et un énorme contre, aura fait mal dans le money-time.

😤 | Terry Tarpey et Nemanja Nedovic ont éteint les derniers espoirs de St-Quentin ! L'@ASMonaco_Basket va s'imposer ! Suivez toute la #BetclicÉlite sur DAZN dès 9,99€/mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 👈 pic.twitter.com/ofBTfajEz4 — DAZN France (@DAZN_FR) November 9, 2025

Si le SQBB pourra quitter Gaston-Médecin avec la tête haute de s’être battu jusqu’au bout, et le sentiment d’avoir retrouvé des attitudes dignes d’une équipe qui se bat pour le maintien, il est plus facile, entre guillemets, de livrer une telle prestation face aux gros, quand il n’y a pas de pression, quand personne n’attend une victoire. Face à Nancy le week-end prochain, après un interlude Coupe de France à Mulhouse mardi, Saint-Quentin sera bien plus attendu.

De son côté, 72 heures après l’officialisation du retrait d’un succès acquis sportivement, l’AS Monaco est redevenue seul leader du championnat, profitant de la défaite du Mans la veille contre Strasbourg. De quoi satisfaire Matthew Strazel qui avait annoncé avant le match que la Roca Team allait « essayer de récupérer les victoires qu’on (lui) enlève ».