ELITE 2

« Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là… » : l’Élan Béarnais croit en son potentiel

Après deux défaites consécutives, l'Élan Béarnais est reparti de l'avant en s'imposant 91-82 à Aix-Maurienne. Si les Palois n'ont pas spécialement brillé en Savoie, le capitaine Bastien Pinault et le coach Mickaël Hay croient dans le potentiel de l'équipe.
00h00
« Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là… » : l’Élan Béarnais croit en son potentiel

Fabio Milanese meilleur marqueur d’un Élan Béarnais victorieux à Aix-Maurienne

Crédit photo : Cécile Thomas

Dans le petit cagibi qui sert de salle de presse au sein de la Halle Marlioz, Mickaël Hay était d’humeur badine vendredi soir. « Dans le foot, on dit que l’essentiel, c’est les trois points. Nous, c’est les deux points alors ! » 

Il faut dire, aussi, que l’Élan Béarnais a évacué une sacrée dose de négativité en Savoie, brisant sa première série de défaites de la saison, née de la leçon reçue par Quimper (79-104) et de son court revers à Caen (85-89). Mais l’EBPLO n’a pas chassé tous les doutes non plus.

– Journée 10

« Il y a un peu de fébrilité par moments », pointe notamment le capitaine Bastien Pinault, en écho aux trop nombreuses fois où Pau a laissé Aix revenir dans le match malgré plus de 10 points d’avance. Au-delà de ce manque de sérénité, l’Élan Béarnais n’a surtout pas développé un très joli basket sur les bords du lac du Bourget.

24 rebonds offensifs ! 

« On manque de finition, on manque d’adresse (19/52 à 2-points, ndlr) », poursuit l’ancien shooteur de Nanterre. « Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là, c’est de bon augure pour l’avenir. Il faut qu’on continue de se concentrer sur notre point qui va être la défense, de se re-concentrer sur nos principes, et de belles choses viendront. » 

Les coéquipiers de Marvin Clark ont manqué d’adresse à Marlioz (photo : Cécile Thomas)

Si l’Élan Béarnais est tout de même parvenu à dépasser la barre des 90 points, « en étant incapable de mettre un panier dans la raquette » dixit Mickaël Hay, c’est principalement grâce à sa formidable activité sous les cercles. 10 rebonds offensifs captés à la 6e minute, 24 au final, de quoi s’offrir des deuxièmes, troisièmes voire quatrièmes chance… Et à un moment donné, cela finit forcément par tomber dedans. Ainsi, difficile d’envisager perdre le match avec 23 tirs tentés de plus qu’Aix-Maurienne, 81 au total…

« Dans le contenu, on peut voir à la fois notre potentiel et le fait qu’on était à deux défaites de rang », relève Mickaël Hay. « Il y a du bon et du moins bon. À nous de trouver de la constance et de la régularité dans ce qu’on fait. » 

« Il y a un potentiel, c’est sûr ! » 

L’ancien entraîneur de l’ADA Blois peut notamment se satisfaire d’un collectif bien établi, avec huit joueurs à plus de 8 points. « Le danger peut venir de partout ! » Et notamment du surprenant Fabio Milanese, meilleur marqueur du soir, qui prend de l’envergure après deux saisons réussies en NM1 (12 points à 48%). « Il confirme match après match. C’est l’un de nos joueurs les plus consistants dans ses performances. » 

Le sentiment du devoir accompli pour Pau en Savoie (photo : Cécile Thomas)

Reste que l’Élan Béarnais n’a pas non plus de quoi sauter au plafond après une telle prestation, mais que le principal est ailleurs, avec un succès qui permet de retrouver le podium et d’espérer des lendemains chantants. « Bravo aux garçons d’être allés la chercher », applaudit Mickaël Hay. « C’est une bonne performance pour nous car il était important de regoûter à la victoire. Il y a un potentiel, c’est sûr : c’est une équipe qui a envie de bosser ensemble, de faire les efforts ensemble et qui dispose d’une marge de progression importante. » 

À Aix-les-Bains,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
