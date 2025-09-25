Qui sont les huit arbitres professionnels du basket français ?

Pour la première fois, en dehors des formateurs, huit arbitres français ont obtenu un statut professionnel. Ce qui leur permettra de bénéficier d’un salaire fixe, au lieu d’être payé au match, et surtout de se concentrer uniquement sur l’arbitrage.

« C’est bien plus qu’une avancée pour les arbitres : c’est un pas historique pour le basketball français », note notamment le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler, qui évoque « la volonté, partagée avec la LNB, de hisser l’ensemble de notre écosystème au plus haut niveau d’exigence. »

Ces huit arbitres officieront toujours en tant que crew chiefs, autrement dit en leaders, sur les trios appelés à officier le week-end sur les parquets de Betclic ÉLITE.

De nombreux noms étaient évidents. Parmi les heureux élus, il y a naturellement Yohan Rosso, qui vient d’arbitrer sur la finale de l’EuroBasket ou Mehdi Difallah, qui en est à six Final Four d’EuroLeague consécutifs.

Ces deux-là sont rejoints par Hugues Thépenier et Thomas Bissuel, nommés avec Difallah sur le Match 5 de la finale Paris – Monaco en juin dernier, ainsi que par Joseph Bissang, aussi régulièrement assigné aux plus grands évènements tricolores.

Enfin, Jean-Charles Collin, Mathieu Hosselet et Maxime Boubert complètent la liste des huit arbitres professionnels.