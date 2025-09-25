Recherche
Betclic Élite

Qui sont les huit arbitres professionnels du basket français ?

24 heures après l'officialisation par la FFBB de la professionnalisation de huit arbitres français, nous sommes en mesure de vous révéler l'identité des élus.
00h00
Qui sont les huit arbitres professionnels du basket français ?

Huit arbitres français sont désormais professionnels

Crédit photo : Julie Dumélié

Pour la première fois, en dehors des formateurs, huit arbitres français ont obtenu un statut professionnel. Ce qui leur permettra de bénéficier d’un salaire fixe, au lieu d’être payé au match, et surtout de se concentrer uniquement sur l’arbitrage.

« C’est bien plus qu’une avancée pour les arbitres : c’est un pas historique pour le basketball français », note notamment le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler, qui évoque « la volonté, partagée avec la LNB, de hisser l’ensemble de notre écosystème au plus haut niveau d’exigence. »

LIRE AUSSI

Ces huit arbitres officieront toujours en tant que crew chiefs, autrement dit en leaders, sur les trios appelés à officier le week-end sur les parquets de Betclic ÉLITE.

De nombreux noms étaient évidents. Parmi les heureux élus, il y a naturellement Yohan Rosso, qui vient d’arbitrer sur la finale de l’EuroBasket ou Mehdi Difallah, qui en est à six Final Four d’EuroLeague consécutifs.

Ces deux-là sont rejoints par Hugues Thépenier et Thomas Bissuel, nommés avec Difallah sur le Match 5 de la finale Paris – Monaco en juin dernier, ainsi que par Joseph Bissang, aussi régulièrement assigné aux plus grands évènements tricolores.

Enfin, Jean-Charles CollinMathieu Hosselet et Maxime Boubert complètent la liste des huit arbitres professionnels.

Mehdi Difallah fait partie des huit officiels désormais salariés à plein temps par la FFBB (photo : Julie Dumélié)

Les huit arbitres professionnels

  • Joseph Bissang
  • Thomas Bissuel
  • Maxime Boubert
  • Jean-Charles Collin
  • Mehdi Difallah
  • Mathieu Hosselet
  • Yohan Rosso
  • Hugues Thépenier
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Arbitrage
Arbitrage
