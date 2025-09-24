Recherche
Betclic Élite

« Un pas historique pour le basket français » : huit arbitres deviennent professionnels

Vieux sujet de l'arbitrage français, la professionnalisation des officiels devient enfin une réalité. Huit arbitres français ont obtenu le statut professionnel, dans un souci de recherche de performance.
00h00
« Un pas historique pour le basket français » : huit arbitres deviennent professionnels

Tournant dans l’arbitrage français : huit arbitres ont obtenu un statut pro

Crédit photo : Julie Dumélié

Réclamée de longue date par tous les acteurs, des arbitres eux-mêmes jusqu’à leurs détracteurs les plus fervents, la professionnalisation devient enfin une réalité pour plusieurs officiels français.

Un salaire fixe pour huit arbitres 

Alors que 33 arbitres figurent dans le groupe Haut Niveau 1, huit d’entre eux ont été promus au statut de professionnels. Désignés crew chiefs, ils évolueront comme leader des trios sur les compétitions organisées par la Ligue Nationale de Basket.

‘ »La professionnalisation des 8 Chefs d’équipe de première division est bien plus qu’une avancée pour les arbitres : c’est un pas historique pour le basketball français », se réjouit le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler. « Elle incarne notre volonté, partagée avec la LNB, de hisser l’ensemble de notre écosystème au plus haut niveau d’exigence. Dans un contexte où nos joueurs et nos équipes brillent sur la scène internationale, il était essentiel que nos arbitres bénéficient du même accompagnement et de la même reconnaissance. »

« Une avancée majeure » 

Concrètement, cela signifie surtout que les huit arbitres choisis ne seront plus payés au match, mais disposeront d’un salaire fixe qui leur permettra de se dégager plus de temps pour toute la partie invisible du travail : préparation physique, préparation mentale, rédaction de rapports, travail vidéo, suivi des règlements, formation, etc.

Un arbitre français, Yohan Rosso, a officié sur la finale de l’EuroBasket le 14 septembre (photo : Lilian Bordron)

« Cette professionnalisation, fruit du travail conjoint de la FFBB et de la LNB, constitue une avancée majeure », communique la FFBB. « Elle répond à une triple exigence : garantir encore plus de disponibilité et de préparation pour les arbitres, offrir aux compétitions nationales un arbitrage toujours plus performant, et faire bénéficier de leur expertise et de leur expérience à l’ensemble des autres arbitres de haut niveau français. »

Les autres réactions

Philippe Ausseur (Président de la Ligue Nationale de Basket – LNB) : « L’arbitrage est une question importante pour la Ligue Nationale de Basket et Jean Pierre Hunckler a été attentif à nos demandes dès son arrivée à la tête de la FFBB. Il est essentiel que l’élite de notre arbitrage puisse être mieux encadrée, mieux suivie au quotidien. L’implication des entraîneurs de Betclic ELITE et ELITE 2 permettra également de renforcer la formation des arbitres officiant dans nos divisions ».

Pierre Yves Bichon (Président du Haut Niveau des Officiels) : « De tous temps, différentes générations d’arbitres internationaux ont brillamment rempli l’armoire à trophées de l’arbitrage français. Après cette saison internationale encore riche en émotions et en récompenses, l’heure est venue de repartir, avec humilité et ambition, pour le feuilleton passionnant des championnats nationaux. Avec la professionnalisation des 8 arbitres Chefs d’équipe (Crew Chiefs) pour les compétitions LNB, l’arbitrage français s’adapte aux exigences du basket moderne et confirme sa volonté d’être toujours plus performant, au service du jeu, de ses clubs et de ses acteurs. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Arbitrage
Arbitrage
v92000
ENFIN !
crossbar89
Bonne décision !
lulutoutvert
qui sont les 8 arbitres ?
