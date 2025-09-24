« Un pas historique pour le basket français » : huit arbitres deviennent professionnels

Réclamée de longue date par tous les acteurs, des arbitres eux-mêmes jusqu’à leurs détracteurs les plus fervents, la professionnalisation devient enfin une réalité pour plusieurs officiels français.

Un salaire fixe pour huit arbitres

Alors que 33 arbitres figurent dans le groupe Haut Niveau 1, huit d’entre eux ont été promus au statut de professionnels. Désignés crew chiefs, ils évolueront comme leader des trios sur les compétitions organisées par la Ligue Nationale de Basket.

🚨 À la suite d’un été exceptionnel pour l’arbitrage français sur la scène internationale, la FFBB 🏀 officialise la professionnalisation de huit arbitres en première division. Plus d'infos 👉 https://t.co/qygCR01pcc @LNBofficiel #TousArbitres#LaPoste#JNA2025#Arbitrage pic.twitter.com/2JrBBGeykG — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) September 24, 2025

‘ »La professionnalisation des 8 Chefs d’équipe de première division est bien plus qu’une avancée pour les arbitres : c’est un pas historique pour le basketball français », se réjouit le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler. « Elle incarne notre volonté, partagée avec la LNB, de hisser l’ensemble de notre écosystème au plus haut niveau d’exigence. Dans un contexte où nos joueurs et nos équipes brillent sur la scène internationale, il était essentiel que nos arbitres bénéficient du même accompagnement et de la même reconnaissance. »

« Une avancée majeure »

Concrètement, cela signifie surtout que les huit arbitres choisis ne seront plus payés au match, mais disposeront d’un salaire fixe qui leur permettra de se dégager plus de temps pour toute la partie invisible du travail : préparation physique, préparation mentale, rédaction de rapports, travail vidéo, suivi des règlements, formation, etc.

« Cette professionnalisation, fruit du travail conjoint de la FFBB et de la LNB, constitue une avancée majeure », communique la FFBB. « Elle répond à une triple exigence : garantir encore plus de disponibilité et de préparation pour les arbitres, offrir aux compétitions nationales un arbitrage toujours plus performant, et faire bénéficier de leur expertise et de leur expérience à l’ensemble des autres arbitres de haut niveau français. »