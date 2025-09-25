Clubs et fans soulagés : un multiplex sur DAZN, oui, mais tous les matchs de Betclic ÉLITE en intégralité aussi

Comme la saison dernière, tous les matchs de Betclic ÉLITE seront disponibles en direct et en intégralité sur DAZN. Alors pourquoi cela mérite-t-il un article ? Parce que ce n’était pas dans les plans jusqu’à ce mercredi soir.

Diffuseur du championnat de France jusqu’en 2029, DAZN avait prévu d’ajuster sa grille, proposant les quatre plus belles affiches de la journée en créneau individuel (le vendredi à 20h30, le samedi à 20h30, le dimanche à 16h30 et 19h), ainsi que les quatre autres en format multiplex le samedi à partir de 18h.

Un revirement de situation ce jeudi

Une case animée par Maximilien Le Liard et Pape-Philippe Amagou, visant « à maximiser la visibilité et le côté évènementiel de la diffusions des rencontres », mais qui n’était pas censée permettre de regarder seulement un match à la carte parmi les quatre.

Un point qui a suscité l’ire des fans sur les réseaux sociaux et surtout d’une partie des clubs de Betclic ÉLITE, qui ont interpellé la LNB dans la journée de mercredi. De longues tractations ce jeudi ont abouti à un revirement de situation, officialisé par DAZN en fin d’après-midi : tous les matchs seront bien disponibles en direct et en intégralité sur la plateforme britannique.

Le multiplex reste d’actualité

Toutefois, le multiplex reste de rigueur, avec des coups d’envoi échelonnés toutes les 10 minutes (18h, 18h10, 18h20 et 18h30) afin d’éviter un chevauchement des temps-forts pour ceux désireux de suivre plusieurs rencontres à la fois. « L’idée de ce dispositif est de pouvoir vivre, à peu près, en intégralité le money-time de chaque match », souligne DAZN. « On pense qu’une telle programmation, complètement innovante, correspond aux envies des fans. »

S’il faudra certainement pour réajuster le dispositif en termes de mise en valeur du produit, cela s’accompagne toutefois d’une baisse des prix. La saison dernière, l’offre DAZN permettant de suivre la Betclic ÉLITE se moyennait à 14,99 euros par mois. Cette année, l’abonnement s’élève à 9,99 euros par mois, avec la Liga Endesa en prime.