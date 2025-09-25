Recherche
Betclic Élite

Clubs et fans soulagés : un multiplex sur DAZN, oui, mais tous les matchs de Betclic ÉLITE en intégralité aussi

Alors que DAZN avait initialement présenté un dispositif qui ne prévoyait pas de diffuser les quatre rencontres du samedi 18h en intégralité, le diffuseur de la Betclic ÉLITE a changé ses plans ce jeudi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Clubs et fans soulagés : un multiplex sur DAZN, oui, mais tous les matchs de Betclic ÉLITE en intégralité aussi

Animé par Pape-Philippe Amagou et Maximilien Le Liard, le multiplex DAZN vivra sa première ce samedi à partir de 18h

Crédit photo : Julie Dumélié

Comme la saison dernière, tous les matchs de Betclic ÉLITE seront disponibles en direct et en intégralité sur DAZN. Alors pourquoi cela mérite-t-il un article ? Parce que ce n’était pas dans les plans jusqu’à ce mercredi soir.

Diffuseur du championnat de France jusqu’en 2029, DAZN avait prévu d’ajuster sa grille, proposant les quatre plus belles affiches de la journée en créneau individuel (le vendredi à 20h30, le samedi à 20h30, le dimanche à 16h30 et 19h), ainsi que les quatre autres en format multiplex le samedi à partir de 18h.

Un revirement de situation ce jeudi

Une case animée par Maximilien Le Liard et Pape-Philippe Amagou, visant « à maximiser la visibilité et le côté évènementiel de la diffusions des rencontres », mais qui n’était pas censée permettre de regarder seulement un match à la carte parmi les quatre.

Un point qui a suscité l’ire des fans sur les réseaux sociaux et surtout d’une partie des clubs de Betclic ÉLITE, qui ont interpellé la LNB dans la journée de mercredi. De longues tractations ce jeudi ont abouti à un revirement de situation, officialisé par DAZN en fin d’après-midi : tous les matchs seront bien disponibles en direct et en intégralité sur la plateforme britannique.

Le multiplex reste d’actualité

Toutefois, le multiplex reste de rigueur, avec des coups d’envoi échelonnés toutes les 10 minutes (18h, 18h10, 18h20 et 18h30) afin d’éviter un chevauchement des temps-forts pour ceux désireux de suivre plusieurs rencontres à la fois. « L’idée de ce dispositif est de pouvoir vivre, à peu près, en intégralité le money-time de chaque match », souligne DAZN. « On pense qu’une telle programmation, complètement innovante, correspond aux envies des fans. » 

LIRE AUSSI

S’il faudra certainement pour réajuster le dispositif en termes de mise en valeur du produit, cela s’accompagne toutefois d’une baisse des prix. La saison dernière, l’offre DAZN permettant de suivre la Betclic ÉLITE se moyennait à 14,99 euros par mois. Cette année, l’abonnement s’élève à 9,99 euros par mois, avec la Liga Endesa en prime.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
LNB
LNB
Suivre
Droits TV
Droits TV
Suivre
DAZN
DAZN
Suivre
roblackman- Modifié
Bonne nouvelle pour les fans. Par contre le Multiplex c'est une bonne idée pour augmenter l'attractivité de notre sport. Saluons les efforts consentis par DAZN pour mettre en avant le basket. Auparavant il y a eu l'éphémère SKWEEK, avec beaucoup de bug dans les diffusions. Et la fameuse keemotion de la LNB , réservée aux initiés, le truc à défaut mais où on ne voit pas grand chose ou très mal.
Répondre
(1) J'aime
jeronimo
honnêtement si DAZN avait maintenus ses matchs sandwich j'aurais résiliés mon abonnement
Répondre
(0) J'aime
sims67
Ouais enfin, si la qualité (ou l'absence de qualité) est aussi dég.... que pour les matchs de la SuperCoupe...
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
le simple fait d'avoir tenté un coup tordu comme ça les discrédite totalement par rapport aux "envies des fans". Alors déjà ils nous font commencer les matchs de 18H à des horaires complètement farfelus, mais en plus ils nous auraient mis un multiplex sans replay ? Bref comme dirait l'autre, "ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait". Par ailleurs je rappelle que le passage à 9.99 consiste en réalité à revenir aux tarifs de Skweek la saison d'avant. Donc merci pour le rabais, mais en fait non pas merci !
Répondre
(0) J'aime
