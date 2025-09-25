Qui succèdera à T.J. Shorts ? 12 potentiels MVP de la saison de Betclic ÉLITE

La Betclic ÉLITE a perdu son joueur le plus marquant de ces dernières années avec le départ de T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans). Véritable dynamiteur du Paris Basketball puis de la ligue dans son ensemble, l’Américano-Macédonien du Nord laisse derrière lui un vide mais aussi une opportunité pour une nouvelle génération de stars de s’imposer et d’être MVP de la saison régulière. Tour d’horizon des principaux candidats au trophée de MVP 2025-2026.

Les candidats les plus attendus

Prolongé avec un contrat majeur, Nadir Hifi n’est plus cantonné au rôle d’artificier de luxe. Dans le système rapide du Paris Basketball, le Franco-Algérien aura encore plus de responsabilités. Déjà scoreur redoutable, il doit prouver qu’il peut assumer un gros volume tout en maintenant son efficacité. Si Paris reste dans le Top 3, il sera forcément dans la conversation pour le MVP.

Auteur d’une très belle saison 2024-2025 (16,0 points, 3,8 rebonds et 5,7 passes décisives), Jeremiah Hill a prolongé à Chalon malgré des sollicitations. Déjà brillant lors du tour préliminaire de BCL, l’international camerounais a signé 20 points, 5 passes et 5 interceptions contre Porto puis 26 points face à Murcie. En présaison, il a confirmé son impact avec des cartons. Dans une équipe chalonnaise ambitieuse, il peut viser très haut.

Arrivé de Bonn où il a impressionné (15 points et 4,2 passes en Bundesliga, 16,1 points en BCL), McGhee s’est déjà mis en évidence. En préparation avec Bourg, il a compilé 13,3 points à 48 % aux tirs (41 % à 3-points), 3,3 rebonds et 5,3 passes pour 15,4 d’évaluation en 25 minutes. Meneur explosif et shooteur longue distance, il pourrait être l’une des révélations de la saison.

Recruté pour succéder directement à T.J. Shorts, Justin Robinson arrive avec une expérience NBA (43 matchs) et européenne. En présaison, il a impressionné avec 16,8 points à 52 % de réussite (dont un excellent 11/17 à 3-points) et 5,3 passes en 22 minutes de moyenne sur quatre matchs. Si ses stats se confirment en championnat, Paris tiendrait son nouveau leader.

Révélation de la préparation choletaise, Chibuzo Agbo a tourné à 15,8 points en moins de 21 minutes, grâce à son incroyable adresse extérieure : 30/53 derrière l’arc, soit 57 % de réussite ! L’ailier de 25 ans sort d’une saison NCAA à USC (11,8 points à 39,2 % à 3-points) et semble déjà parfaitement adapté au jeu européen.

Demain on va verre les équipes FR

On va pouvoir voir la concurrence

Mais personne a un joueur du talent de Chibuzo Agbo dans son équipe pic.twitter.com/KLahQD53ni — Jules (@Julesssss85) September 18, 2025

Resté à Villeurbanne aux côtés de Nando De Colo, Harrisson a montré qu’il pouvait assumer plus de responsabilités offensives en plus d’être un féroce défenseur. En trois matchs de présaison, il a affiché 15,3 points à 65 % de réussite à 2-points, 3 passes, 3 interceptions et 2,7 rebonds pour 19,3 d’évaluation en 21 minutes. Défenseur élite, il pourrait surprendre dans la course au MVP s’il conserve une telle efficacité.

Prolongé par le MSB, Trevor Hudgins reste une valeur sûre. Déjà MVP de la Leaders Cup 2025, il a confirmé sa réputation en préparation avec 13,7 points à 47 % à 3-points et 2,9 passes en 24 minutes. Si Le Mans reste compétitif et qu’il continue sur ce rythme, son nom sera forcément cité.

Polyvalent (postes 1-2-3), Mike Davis Jr. a rapidement trouvé sa place à la SIG. En préparation, il a tourné à 17,8 points, 2,3 rebonds et 1,3 passe en 23 minutes, le tout avec une grande régularité. Déjà scoreur confirmé en Israël (14,4 points de moyenne), il pourrait être la nouvelle star offensive alsacienne même s’il devra partager le ballon avec Marcus Keene.

À Monaco, les stars étrangères ne joueront pas toutes en Betclic ELITE, ce qui donne un rôle prépondérant aux JFL. Dans ce contexte, Elie Okobo devrait avoir beaucoup de minutes et responsabilités. Entré dans son prime, il pourrait logiquement s’imposer comme le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison régulière. De ce fait, il sera automatiquement considéré comme un potentiel MVP.

⚡️ | Nemanja Nedovic à la finition après une bonne passe d’Elie Okobo ! L’@ASMonaco_Basket prend le large ! Suivez la fin de la rencontre en direct et gratuitement sur DAZN : https://t.co/OUsWa83OPl pic.twitter.com/fVJLJOeK7B — DAZN France (@DAZN_FR) September 20, 2025

Recruté par son ancien coach du SQBB, Dossou-Yovo a impressionné en préparation : 12,4 points à 62 % de réussite, 4,9 rebonds et 1,1 passe en seulement 19 minutes. Déjà MVP de Pro B sous les ordres de Julien Mahé, il pourrait rapidement s’imposer comme l’une des forces intérieures de l’élite.

Malgré une présaison compliquée collectivement pour le BCM, Mike Lewis II a répondu présent individuellement : 16,5 points, 1,8 rebond et 3 passes en 28 minutes. Si Gravelines accroche le Top 8, celui qui a mené son équipe de Würzburg en demi-finales des playoffs de BBL en 2025 sera probablement le All-Star de la formation, voire un candidat pour le titre de MVP.

Des outsiders à ne pas négliger

Derrière les têtes d’affiche, plusieurs joueurs pourraient s’inviter dans la course au titre de MVP. À Villeurbanne, le meneur Glynn Watson Jr. arrive du BCM avec une solide réputation et une préparation encourageante (11,8 points, 1,8 rebond et 3,8 passes en 24 minutes). Dans une ASVEL en reconstruction, il pourrait profiter d’un vrai rôle. Même chose pour Angelo Warner à Boulazac : repositionné au poste 2, il a été l’homme fort du promu lors de la préparation, tournant à 20,6 d’évaluation. Si le BBD déjoue les pronostics, il sera l’un des visages de la réussite périgourdine.

À Cholet, Gerald Ayayi pourrait franchir un cap. Dans un collectif déjà séduisant, il semble prêt à prendre plus de responsabilités offensives. Dijon, de son côté, comptera sur Justin Bibbins, petit meneur mais gros talent, très responsabilisé cette saison, et sur Gregor Hrovat, joueur complet souvent sous-estimé mais toujours précieux dans l’évaluation.

Du côté de Limoges, Nicolas Lang reste une référence de la Betclic ELITE. Déjà légende du CSP, l’arrière international français pourrait encore compiler des performances marquantes et se rappeler au bon souvenir des votants. À Nancy, Phlandrous Fleming Jr revient en France avec un autre statut que lors de son passage au Portel : attendu comme un leader, il devrait noircir les feuilles de stats.

Dans la Sarthe, Shannon Bogues Jr. sera le complément de Trevor Hudgins au MSB. Explosif, il a déjà prouvé qu’il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous et pourrait encore signer des cartons cette saison. À Chalon, Lionel Gaudoux est un candidat moins médiatisé mais dont l’efficacité pourrait le placer parmi les meilleurs joueurs du championnat en termes d’évaluation.

Enfin, comment ne pas mentionner Monaco ? Si Elie Okobo reste le favori en interne, Alpha Diallo pourrait tirer son épingle du jeu si l’ASM lui donne suffisamment de minutes en championnat, tandis que Mike James et Nikola Mirotic n’ont pas besoin de présentation. À Strasbourg, Marcus Keene, capable de coups de chaud impressionnants, devra gagner en régularité pour prétendre au trophée, mais son talent brut reste indéniable.