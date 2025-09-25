Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Qui succèdera à T.J. Shorts ? 12 potentiels MVP de la saison de Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - Après deux saisons consécutives où T.J. Shorts a régné en maître, le meneur californien parti au Panathinaïkos laisse vacant le trône de MVP de Betclic ELITE. À l’aube du lancement de la saison, la course s’annonce ouverte.
|
00h00
Qui succèdera à T.J. Shorts ? 12 potentiels MVP de la saison de Betclic ÉLITE

Meilleur que jamais, Elie Okobo sera probablement le leader de Monaco en Betclic ELITE, alors que Mike James ne jouera pas forcément tous les matches de championnat

Crédit photo : Julie Dumélié

La Betclic ÉLITE a perdu son joueur le plus marquant de ces dernières années avec le départ de T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans). Véritable dynamiteur du Paris Basketball puis de la ligue dans son ensemble, l’Américano-Macédonien du Nord laisse derrière lui un vide mais aussi une opportunité pour une nouvelle génération de stars de s’imposer et d’être MVP de la saison régulière. Tour d’horizon des principaux candidats au trophée de MVP 2025-2026.

Les candidats les plus attendus

Nadir Hifi (Paris)

Prolongé avec un contrat majeur, Nadir Hifi n’est plus cantonné au rôle d’artificier de luxe. Dans le système rapide du Paris Basketball, le Franco-Algérien aura encore plus de responsabilités. Déjà scoreur redoutable, il doit prouver qu’il peut assumer un gros volume tout en maintenant son efficacité. Si Paris reste dans le Top 3, il sera forcément dans la conversation pour le MVP.

Jeremiah Hill (Chalon)

Auteur d’une très belle saison 2024-2025 (16,0 points, 3,8 rebonds et 5,7 passes décisives), Jeremiah Hill a prolongé à Chalon malgré des sollicitations. Déjà brillant lors du tour préliminaire de BCL, l’international camerounais a signé 20 points, 5 passes et 5 interceptions contre Porto puis 26 points face à Murcie. En présaison, il a confirmé son impact avec des cartons. Dans une équipe chalonnaise ambitieuse, il peut viser très haut.

Darius McGhee (Bourg)

Arrivé de Bonn où il a impressionné (15 points et 4,2 passes en Bundesliga, 16,1 points en BCL), McGhee s’est déjà mis en évidence. En préparation avec Bourg, il a compilé 13,3 points à 48 % aux tirs (41 % à 3-points), 3,3 rebonds et 5,3 passes pour 15,4 d’évaluation en 25 minutes. Meneur explosif et shooteur longue distance, il pourrait être l’une des révélations de la saison.

Justin Robinson (Paris)

Recruté pour succéder directement à T.J. Shorts, Justin Robinson arrive avec une expérience NBA (43 matchs) et européenne. En présaison, il a impressionné avec 16,8 points à 52 % de réussite (dont un excellent 11/17 à 3-points) et 5,3 passes en 22 minutes de moyenne sur quatre matchs. Si ses stats se confirment en championnat, Paris tiendrait son nouveau leader.

Chibuzo Agbo (Cholet)

Révélation de la préparation choletaise, Chibuzo Agbo a tourné à 15,8 points en moins de 21 minutes, grâce à son incroyable adresse extérieure : 30/53 derrière l’arc, soit 57 % de réussite ! L’ailier de 25 ans sort d’une saison NCAA à USC (11,8 points à 39,2 % à 3-points) et semble déjà parfaitement adapté au jeu européen.

Shaquille Harrison (ASVEL)

Resté à Villeurbanne aux côtés de Nando De Colo, Harrisson a montré qu’il pouvait assumer plus de responsabilités offensives en plus d’être un féroce défenseur. En trois matchs de présaison, il a affiché 15,3 points à 65 % de réussite à 2-points, 3 passes, 3 interceptions et 2,7 rebonds pour 19,3 d’évaluation en 21 minutes. Défenseur élite, il pourrait surprendre dans la course au MVP s’il conserve une telle efficacité.

Trevor Hudgins (Le Mans)

Prolongé par le MSB, Trevor Hudgins reste une valeur sûre. Déjà MVP de la Leaders Cup 2025, il a confirmé sa réputation en préparation avec 13,7 points à 47 % à 3-points et 2,9 passes en 24 minutes. Si Le Mans reste compétitif et qu’il continue sur ce rythme, son nom sera forcément cité.

DAZN BeBasket

Mike Davis Jr. (Strasbourg)

Polyvalent (postes 1-2-3), Mike Davis Jr. a rapidement trouvé sa place à la SIG. En préparation, il a tourné à 17,8 points, 2,3 rebonds et 1,3 passe en 23 minutes, le tout avec une grande régularité. Déjà scoreur confirmé en Israël (14,4 points de moyenne), il pourrait être la nouvelle star offensive alsacienne même s’il devra partager le ballon avec Marcus Keene.

Élie Okobo (Monaco)

À Monaco, les stars étrangères ne joueront pas toutes en Betclic ELITE, ce qui donne un rôle prépondérant aux JFL. Dans ce contexte, Elie Okobo devrait avoir beaucoup de minutes et responsabilités. Entré dans son prime, il pourrait logiquement s’imposer comme le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison régulière. De ce fait, il sera automatiquement considéré comme un potentiel MVP.

Mathis Dossou-Yovo (Nanterre)

Recruté par son ancien coach du SQBB, Dossou-Yovo a impressionné en préparation : 12,4 points à 62 % de réussite, 4,9 rebonds et 1,1 passe en seulement 19 minutes. Déjà MVP de Pro B sous les ordres de Julien Mahé, il pourrait rapidement s’imposer comme l’une des forces intérieures de l’élite.

Mike Lewis II (Gravelines-Dunkerque)

Malgré une présaison compliquée collectivement pour le BCM, Mike Lewis II a répondu présent individuellement : 16,5 points, 1,8 rebond et 3 passes en 28 minutes. Si Gravelines accroche le Top 8, celui qui a mené son équipe de Würzburg en demi-finales des playoffs de BBL en 2025 sera probablement le All-Star de la formation, voire un candidat pour le titre de MVP.

Des outsiders à ne pas négliger

Derrière les têtes d’affiche, plusieurs joueurs pourraient s’inviter dans la course au titre de MVP. À Villeurbanne, le meneur Glynn Watson Jr. arrive du BCM avec une solide réputation et une préparation encourageante (11,8 points, 1,8 rebond et 3,8 passes en 24 minutes). Dans une ASVEL en reconstruction, il pourrait profiter d’un vrai rôle. Même chose pour Angelo Warner à Boulazac : repositionné au poste 2, il a été l’homme fort du promu lors de la préparation, tournant à 20,6 d’évaluation. Si le BBD déjoue les pronostics, il sera l’un des visages de la réussite périgourdine.

À Cholet, Gerald Ayayi pourrait franchir un cap. Dans un collectif déjà séduisant, il semble prêt à prendre plus de responsabilités offensives. Dijon, de son côté, comptera sur Justin Bibbins, petit meneur mais gros talent, très responsabilisé cette saison, et sur Gregor Hrovat, joueur complet souvent sous-estimé mais toujours précieux dans l’évaluation.

Du côté de Limoges, Nicolas Lang reste une référence de la Betclic ELITE. Déjà légende du CSP, l’arrière international français pourrait encore compiler des performances marquantes et se rappeler au bon souvenir des votants. À Nancy, Phlandrous Fleming Jr revient en France avec un autre statut que lors de son passage au Portel : attendu comme un leader, il devrait noircir les feuilles de stats.

LIRE AUSSI

Dans la Sarthe, Shannon Bogues Jr. sera le complément de Trevor Hudgins au MSB. Explosif, il a déjà prouvé qu’il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous et pourrait encore signer des cartons cette saison. À Chalon, Lionel Gaudoux est un candidat moins médiatisé mais dont l’efficacité pourrait le placer parmi les meilleurs joueurs du championnat en termes d’évaluation.

Enfin, comment ne pas mentionner Monaco ? Si Elie Okobo reste le favori en interne, Alpha Diallo pourrait tirer son épingle du jeu si l’ASM lui donne suffisamment de minutes en championnat, tandis que Mike James et Nikola Mirotic n’ont pas besoin de présentation. À Strasbourg, Marcus Keene, capable de coups de chaud impressionnants, devra gagner en régularité pour prétendre au trophée, mais son talent brut reste indéniable.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Qui sont les huit arbitres professionnels du basket français ?
Basketball Champions League
00h00ITW Lionel Gaudoux, la perf’ d’une vie pour qualifier Chalon en BCL : « Fier d’avoir pu réaliser mon meilleur match en carrière à ce moment-là ! »
Xavier Johnson est blessé pour un mois sur ce début de saison
ELITE 2
00h00Orléans va se passer de son meneur vedette pour un mois
Elie Okobo sera probablement le leader de Monaco en Betclic ELITE, alors que Mike James ne jouera pas forcément tous les matches de championnat
Betclic ELITE
00h00Qui succèdera à T.J. Shorts ? 12 potentiels MVP de la saison de Betclic ÉLITE
Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP, son club depuis 2019
Betclic ELITE
00h00Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP
Zacharie Risacher a présenté sa salle d'entraînement
NBA
00h00Zaccharie Risacher inaugure « Rizak’s », sa salle d’entraînement à Lyon
Zacharie Perrin a débuté sa saison avec Hambourg
À l’étranger
00h00Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe
Ivan Ramljak va manquer les prochains matches de Poitiers
ELITE 2
00h00Poitiers perd un nouveau cadre sur ce début de saison
Evan Fournier et Mathias Lessort sont les deux Français dans le Top 10 des plus gros salaires d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Evan Fournier et Mathias Lessort dans le Top 10 des plus gros salaires de l’EuroLeague 2025-2026
Mikael Jantunen a réussi ses débuts avec le Fenerbahçe
À l’étranger
00h00Mikael Jantunen brille pour ses débuts avec le Fenerbahçe, qui remporte la SuperCup turque 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
1 / 0