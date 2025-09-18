Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or

Kevin Durant ne compte pas raccrocher les baskets de sitôt. L’ailier américain de 36 ans a confirmé son intention de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, lors d’un événement organisé mardi par sa société Boardroom.

Un record historique à défendre

Durant est déjà entré dans l’histoire du basketball olympique lors des Jeux de Paris 2024, devenant le premier joueur masculin à remporter quatre médailles d’or olympiques. Sa collection dorée comprend également les victoires de Tokyo 2021, Rio de Janeiro 2016 et Londres 2012, auxquelles s’ajoute son titre à la Coupe du monde 2010.

Interrogé sur sa participation potentielle aux Jeux de 2028 en tant que pays hôte, Durant a répondu avec sa franchise habituelle : « Si je suis encore moi-même, je ne veux pas être le vétéran qui vient ‘s’asseoir sur le banc pour décrocher sa cinquième’. »

Une carrière NBA qui se prolonge

La perspective olympique de Durant s’inscrit dans une carrière NBA qui semble loin de toucher à sa fin. Le double champion NBA et MVP des Finales avec les Golden State Warriors (2017, 2018) entame actuellement sa 19e saison dans la ligue. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, il devrait prochainement signer une extension qui le lierait au-delà de cette échéance.

Au-delà de ses ambitions de joueur, Durant évoque également un possible avenir d’entraîneur. « Certains jours je le ferais, certains jours non, » a-t-il confié lorsqu’on l’a interrogé sur une éventuelle reconversion derrière le banc après sa carrière de joueur.

Avec deux titres de MVP dans les compétitions FIBA (2010 et 2021), Durant reste l’un des piliers de Team USA. Sa quête d’une cinquième médaille d’or olympique pourrait bien motiver le futur Hall of Famer à maintenir son niveau d’excellence jusqu’en 2028.