Betclic ELITE

L’ASVEL s’impose sans briller au Portel, Strasbourg retrouve la victoire contre Saint-Quentin

BETCLIC ÉLITE - La hiérarchie a été respectée ce dimanche après-midi, lors de la 12e journée de championnat. L'ASVEL s'est imposée sans briller sur le parquet de la lanterne rouge Le Portel, tandis que la SIG Strasbourg a renoué avec le succès contre Saint-Quentin au Rhénus.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL s’impose sans briller au Portel, Strasbourg retrouve la victoire contre Saint-Quentin

Abdoulaye Ndoye a guidé Strasbourg vers la victoire contre Saint-Quentin.

Crédit photo : Philippe Gigon - SIG Strasbourg

La 12e journée de Betclic ÉLITE se poursuivait ce dimanche après-midi, avec deux matchs à 16h30. Bien lancée puis finalement bousculée, l’ASVEL s’est imposée sur le parquet du Portel après une fin de match tendue (88-98) et reste à une longueur de Monaco. De son côté, la SIG Strasbourg s’est relancée après deux défaites consécutives en championnat. Les Alsaciens sont venus à bout de Saint-Quentin sans forcer (84-72), et maintiennent leur place dans la course au haut de tableau.

L’ASVEL bousculée au Chaudron

En concédant 34 points dès le premier quart-temps (18-34, 10e), Le Portel avait déjà rapidement un genou à terre, sur son propre parquet, face à l’ASVEL. Impuissante face aux assauts de son ancien protégé Bastien Vautier, impitoyable dans la raquette dès son entrée en jeu (10 points à 5/5 aux tirs dans le premier quart-temps), l’ESSM a d’abord tiré la langue. Mais elle s’est très bien reprise avant la pause, passant un 25-12 dans la deuxième reprise.

Bastien VAUTIER
Bastien VAUTIER
19
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
88 98
ASV

Dans le sillage d’un duo Mike SmithIvan Février remonté, auteur de 27 des 43 points stellistes à la pause, les Portelois ont grappillé leur retard. Plus entreprenants, ils ont aussi longtemps profité de la maladresse villeurbannaise (9/25 à 3 points au final) pour réduire l’écart à une possession et croire de nouveau à l’exploit (43-46, 20e).

Michael SMITH
Michael SMITH
31
PTS
1
REB
7
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
88 98
ASV

Coupée dans son élan par la lanterne rouge, l’ASVEL, comme piquée à vif, a redémarré fort. Sous l’impulsion de son ailier américain Zac Seljaas, la bande de Pierric Poupet a passé un 8-0 pour créer un nouveau break (43-54, 22e). Mais encore une fois, Le Portel s’est accroché, laissant passer la tempête sur la Côte d’Opale avant de réagir et de stabiliser l’écart autour de 10 unités.

Le Portel revenu à -4 en fin de match

Dans la continuité de son excellent début de match, Bastien Vautier a continué à appuyer à l’intérieur, envoyant Mathieu Boyer sur le banc pour 5 fautes, tandis qu’Adam Atamna (14 unités) et Shaquille Harrison (18 points, 7 rebonds, 4 passes décisives) ont maintenu le rythme sur les lignes arrières, en l’absence de Thomas Heurtel. Et si les Portelois sont revenus sans faire de bruit sur les talons adverses, le Chaudron s’est fait entendre à l’approche du money-time serré.

Shaquille HARRISON
Shaquille HARRISON
18
PTS
7
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
88 98
ASV

L’ESSM a livré ses dernières forces grâce à un Mike Smith grandiose en attaque et un à un Lucas Fischer énergique en défense, à l’image d’un contre ultra athlétique en fin de match (75-85, 36e). Le Portel est revenu à quatre points dans les derniers instants (82-86, 39e) mais Lyon-Villeurbanne n’a pas flanché, et a refilé la gonfle à Mbaye Ndiaye pour un dernier shoot longue distance crucial. Avant qu’Edwin Jackson ne mette un terme au rêve portelois (88-98), défait pour la 11e fois cette saison et englué en fond de classement. De son côté, l’ASVEL n’a toujours qu’une défaite de retard sur le leader monégasque, vainqueur de Nanterre après deux prolongations un peu plus tôt ce dimanche.

La SIG capitalise sur une bonne entame

Un shoot de loin réussi dès la première possession, un layup puis un dunk qu’il s’est offert grâce à une bonne défense : Gabe Brown a inscrit les 7 premiers points strasbourgeois et lancé la SIG sur les bons rails ce samedi (7-0, 2e). Trop permissif en défense, d’abord sur les ailes, Saint-Quentin a ensuite été submergé à l’intérieur par le All-Star Nelly Joseph, impérial en première mi-temps (12 points à 6/6 à la pause).

Nelly JOSEPH
Nelly JOSEPH
16
PTS
13
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
84 72
SQB

Pris de court derrière, le SQBB a compté jusqu’à 19 points de retard (36-17, 13e) avant de retrouver quelques couleurs grâce à Nick Johnson, seul Phénix à surnager pendant les 20 premières minutes. Le combo-guard américain, bouillant avec 12 points consécutifs dans le 2e quart-temps, a porté le SQBB à bout de bras (18 unités à la pause) pendant que Mike Davis Jr. prenait feu, à son tour, de l’autre côté.

Nick JOHNSON
Nick JOHNSON
21
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
84 72
SQB

Strasbourg en gestion dans les derniers instants

Les Saint-Quentinois ont fait de la résistance, certes trop brouillons au shoot (11/29 à 2 points au final) mais résilients à l’image d’un Neftali Difuidi dans tous les bons coups au retour des vestiaires. La SIG n’a toutefois jamais vraiment semblé inquiétée, tant la moindre accélération renvoyait les Picards à bonne distance. Aisément trouvés derrière l’arc, Abdoulaye Ndoye (17 points) et Ben Gregg (5) ont envoyé deux banderilles coup-sur-coup presque décisives (77-62, 34e).

Neftali DIFUIDI
Neftali DIFUIDI
19
PTS
8
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
84 72
SQB

Loin d’être irréprochables en fin de match et à nouveau titillés par un Difuidi auteur de sa meilleure marque dans l’élite (19 points pour la deuxième fois cette saison), les SIGmen ont profité de plusieurs passages sur la ligne des lancers francs pour reprendre un peu d’air, avant une dernière claquette de Mike Davis Jr., finalement meilleur marqueur alsacien, pour sceller les débats (84-72).

Mike DAVIS JR.
Mike DAVIS JR.
19
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
84 72
SQB

Parti de trop loin au Rhénus, Saint-Quentin concède une 10e défaite en 12 matchs cette saison et s’enlise en bas de classement, ne parvenant pas à offrir à Eric Bartecheky sa première victoire en Picardie. La SIG, quant à elle, retrouve la victoire après deux défaites de rang, contre l’ASVEL puis à Monaco. Avec 8 victoires cette saison, les Strasbourgeois raccrochent le groupe des poursuivants.

Le Portel
Le Portel
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre

pauldoux
Les nôtres avaient lâché l'affaire dès le premier QT rien à dire de plus. Place à Bourg mardi après midi
Répondre
(0) J'aime
