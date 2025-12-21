L’ASVEL s’impose sans briller au Portel, Strasbourg retrouve la victoire contre Saint-Quentin

La 12e journée de Betclic ÉLITE se poursuivait ce dimanche après-midi, avec deux matchs à 16h30. Bien lancée puis finalement bousculée, l’ASVEL s’est imposée sur le parquet du Portel après une fin de match tendue (88-98) et reste à une longueur de Monaco. De son côté, la SIG Strasbourg s’est relancée après deux défaites consécutives en championnat. Les Alsaciens sont venus à bout de Saint-Quentin sans forcer (84-72), et maintiennent leur place dans la course au haut de tableau.

L’ASVEL bousculée au Chaudron

En concédant 34 points dès le premier quart-temps (18-34, 10e), Le Portel avait déjà rapidement un genou à terre, sur son propre parquet, face à l’ASVEL. Impuissante face aux assauts de son ancien protégé Bastien Vautier, impitoyable dans la raquette dès son entrée en jeu (10 points à 5/5 aux tirs dans le premier quart-temps), l’ESSM a d’abord tiré la langue. Mais elle s’est très bien reprise avant la pause, passant un 25-12 dans la deuxième reprise.

Dans le sillage d’un duo Mike Smith–Ivan Février remonté, auteur de 27 des 43 points stellistes à la pause, les Portelois ont grappillé leur retard. Plus entreprenants, ils ont aussi longtemps profité de la maladresse villeurbannaise (9/25 à 3 points au final) pour réduire l’écart à une possession et croire de nouveau à l’exploit (43-46, 20e).

Coupée dans son élan par la lanterne rouge, l’ASVEL, comme piquée à vif, a redémarré fort. Sous l’impulsion de son ailier américain Zac Seljaas, la bande de Pierric Poupet a passé un 8-0 pour créer un nouveau break (43-54, 22e). Mais encore une fois, Le Portel s’est accroché, laissant passer la tempête sur la Côte d’Opale avant de réagir et de stabiliser l’écart autour de 10 unités.

Le Portel revenu à -4 en fin de match

Dans la continuité de son excellent début de match, Bastien Vautier a continué à appuyer à l’intérieur, envoyant Mathieu Boyer sur le banc pour 5 fautes, tandis qu’Adam Atamna (14 unités) et Shaquille Harrison (18 points, 7 rebonds, 4 passes décisives) ont maintenu le rythme sur les lignes arrières, en l’absence de Thomas Heurtel. Et si les Portelois sont revenus sans faire de bruit sur les talons adverses, le Chaudron s’est fait entendre à l’approche du money-time serré.

L’ESSM a livré ses dernières forces grâce à un Mike Smith grandiose en attaque et un à un Lucas Fischer énergique en défense, à l’image d’un contre ultra athlétique en fin de match (75-85, 36e). Le Portel est revenu à quatre points dans les derniers instants (82-86, 39e) mais Lyon-Villeurbanne n’a pas flanché, et a refilé la gonfle à Mbaye Ndiaye pour un dernier shoot longue distance crucial. Avant qu’Edwin Jackson ne mette un terme au rêve portelois (88-98), défait pour la 11e fois cette saison et englué en fond de classement. De son côté, l’ASVEL n’a toujours qu’une défaite de retard sur le leader monégasque, vainqueur de Nanterre après deux prolongations un peu plus tôt ce dimanche.

La victoire pour nos Villeurbannais sur le parquet du Portel ! 💪 On a souffert mais l’invincibilité à l’extérieur est préservée en championnat. Rendez-vous mardi à la LDLC Arena pour le Christmas Game ! 🎅🏻#LDLCASVEL pic.twitter.com/Rd42mMX9LI — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 21, 2025

La SIG capitalise sur une bonne entame

Un shoot de loin réussi dès la première possession, un layup puis un dunk qu’il s’est offert grâce à une bonne défense : Gabe Brown a inscrit les 7 premiers points strasbourgeois et lancé la SIG sur les bons rails ce samedi (7-0, 2e). Trop permissif en défense, d’abord sur les ailes, Saint-Quentin a ensuite été submergé à l’intérieur par le All-Star Nelly Joseph, impérial en première mi-temps (12 points à 6/6 à la pause).

Pris de court derrière, le SQBB a compté jusqu’à 19 points de retard (36-17, 13e) avant de retrouver quelques couleurs grâce à Nick Johnson, seul Phénix à surnager pendant les 20 premières minutes. Le combo-guard américain, bouillant avec 12 points consécutifs dans le 2e quart-temps, a porté le SQBB à bout de bras (18 unités à la pause) pendant que Mike Davis Jr. prenait feu, à son tour, de l’autre côté.

Strasbourg en gestion dans les derniers instants

Les Saint-Quentinois ont fait de la résistance, certes trop brouillons au shoot (11/29 à 2 points au final) mais résilients à l’image d’un Neftali Difuidi dans tous les bons coups au retour des vestiaires. La SIG n’a toutefois jamais vraiment semblé inquiétée, tant la moindre accélération renvoyait les Picards à bonne distance. Aisément trouvés derrière l’arc, Abdoulaye Ndoye (17 points) et Ben Gregg (5) ont envoyé deux banderilles coup-sur-coup presque décisives (77-62, 34e).

Loin d’être irréprochables en fin de match et à nouveau titillés par un Difuidi auteur de sa meilleure marque dans l’élite (19 points pour la deuxième fois cette saison), les SIGmen ont profité de plusieurs passages sur la ligne des lancers francs pour reprendre un peu d’air, avant une dernière claquette de Mike Davis Jr., finalement meilleur marqueur alsacien, pour sceller les débats (84-72).

Parti de trop loin au Rhénus, Saint-Quentin concède une 10e défaite en 12 matchs cette saison et s’enlise en bas de classement, ne parvenant pas à offrir à Eric Bartecheky sa première victoire en Picardie. La SIG, quant à elle, retrouve la victoire après deux défaites de rang, contre l’ASVEL puis à Monaco. Avec 8 victoires cette saison, les Strasbourgeois raccrochent le groupe des poursuivants.