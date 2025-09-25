Nemanja Nenadic – Zeljko Sakic, un duo chalonnais reformé en deuxième division turque

Coéquipiers pendant neuf matchs en début de saison dernière avec Chalon-sur-Saône, le temps que le premier cité ne soit exfiltré vers la Pologne début décembre, Nemanja Nenadic et Zeljko Sakic se sont retrouvés à Gaziantep en ce début de saison.

Désormais pensionnaires de la deuxième division turque, les deux compères ont ouvert en fanfare l’exercice de TBL avec une victoire 77-66 à Balikesir. À eux deux, ils ont marqué plus de 50% des points de leur équipe : 21 pour Nenadic, et 20 pour Sakic.

📈Öne çıkan oyuncu istatistiklerimiz pic.twitter.com/TzFmjBW0JB — Gaziantep Basketbol (@gantepbasketbol) September 21, 2025

Si l’ailier serbe, également passé par Limoges, n’a pas laissé un souvenir impérissable en Bourgogne, ce n’est pas le cas du vétéran croate, qui a été déterminant dans la formidable seconde partie de saison (11,2 points à 47%, 4 rebonds et 2,4 passes décisives), et dont l’intelligence de jeu a cruellement manqué lors de la belle perdue du quart de finale à l’Astroballe fin mai, lui qui avait dû regagner son pays natal en précipitation.