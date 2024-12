Nemanja Nenadic quitte l’Élan Chalon pour signer à Gdynia

Après la signature de Michael Stockton (1,85 m, 35 ans) et le changement de coach, les mouvements continuent au sein de l’effectif de l’Élan Chalon : Nemanja Nenadic (1,97 m, 31 ans) quitte le club bourguignon. Peu productif chez l’avant-dernier du championnat (7,5 points à 37,3% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 2,9 passes décisives pour 7 d’évaluation en 8 matches), il s’est engagé dans la foulée pour le club polonais de Gdynia.

L’Elan Chalon annonce le départ de Nemanja Nenadic. Avec l’arrivée de Michael Stockton, le club a répondu à sa demande de libération pour jouer un rôle majeur ailleurs. Merci Nemi, on te souhaite le meilleur 🙏 📖 https://t.co/xR5OtY3uCS#RougeEtBlanc pic.twitter.com/ZYu80jqslx — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 3, 2024

« Le joueur via son agent a demandé au club d’être libéré la semaine dernière pour disposer d’un rôle plus important dans une autre ligue européenne », indique l’Élan Chalon dans son communiqué. L’arrière serbe était victime de la signature de Michael Stockton puisque l’Élan se retrouvait avec sept joueurs étrangers. Contraint par la limite de six joueurs étrangers, l’ancien joueur du Limoges CSP allait régulièrement être laissé en tribunes. « À la demande du club, Nemanja a joué une dernière rencontre pour palier l’absence de Jamel Morris à Cholet », a précisé l’Élan Chalon.

C’est donc à Gdynia, qui veut se reprendre après un mauvais début de saison en Pologne (14e sur 16, 2 victoires en 8 matches), qu’il va tenter de se relancer.