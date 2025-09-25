Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Illan Piétrus débarque à Vichy !

Un Illan remplace un Élian à Vichy ! Confrontée à la grave blessure du cadet des Benitez, la JAV a embauché Illan Piétrus, tout juste libéré par Strasbourg, en qualité de pigiste médical.
|
00h00
Résumé
Écouter
Illan Piétrus débarque à Vichy !

Illan Piétrus a quitté Strasbourg pour Vichy

Crédit photo : Cécile Thomas

Après la grave blessure d’Elian Benitez, victime d’une fracture du péroné en ouverture du championnat à Caen, la JA Vichy est plutôt bien retombée sur ses pattes. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le club thermal a officialisé l’arrivée d’Illan Piétrus (1,92 m, 20 ans) en tant que pigiste médical.

Une belle opportunité de marché puisque la situation du jeune meneur était dans l’impasse ces derniers mois à Strasbourg, plus dans les plans du club et enclin à partir, d’abord convaincu par la possibilité de tenter l’aventure universitaire en NCAA. Mais à défaut des États-Unis, il se retrouvera plutôt en ÉLITE 2, où il devrait bénéficier de vraies responsabilités à la JAV, un club réputé pour sa confiance aux prospects.

LIRE AUSSI

Médaillé de bronze cet été avec l’équipe de France U20 (8,4 points à 33%, 2,6 rebonds et 3,1 passes décisives), le fils de Florent Piétrus espèrera vivre en Auvergne la saison de l’explosion, celle qui n’a pas su connaître l’an dernier en Alsace, entre pépins physiques et contexte collectif compliqué.

« Une réelle satisfaction » pour Vichy 

« C’est un attaquant naturel : on sait qu’il peut porter la balle, avoir des lay-up, mettre des tirs à 3-points », disait pourtant son ex-entraîneur, Laurent Vila, en novembre. « Il est de plus en plus constant car il joue juste, il comprend le jeu, il a la bonne lecture défensive. Je suis content de sa progression et du travail qu’il fournit. »

Ancien super-scoreur des championnat Espoirs (18,8 points de moyenne dès ses 16 ans en U21), Illan Piétrus a rapidement été lancé dans le grand bain par la SIG, avec une première apparition professionnelle en février 2022. Mais sa production et son rôle ont ensuite peu évolué pendant trois saisons, sa moyenne de points de 2024/25 (2,9) étant ainsi identique à celle de 2022/23.

LIRE AUSSI

« Suite aux derniers mouvements, il s’est trouvé qu’Illan était disponible sur le marché« , se réjouit son futur coach, Dounia Issa. « Il présente beaucoup de caractéristiques importantes à nos yeux comme la vitesse dans le jeu de relance, la capacité de franchissement forte et être capable de créer pour lui et ses coéquipiers. Toutes ces données ont fait qu’il cochait beaucoup de cases. Avoir trouvé un accord entre toutes les parties est une réelle satisfaction, un nouveau JFL dynamique nous rejoint. »

Non-qualifié pour la réception de l’ALM Évreux vendredi, le néo-vichyssois devrait découvrir les joies de l’ÉLITE 2 mardi chez un gros bras, l’ADA Blois.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Illan Piétrus débarque à Vichy !
Coupe du Monde masculine
00h00« Il n’y a aucun feu rouge » : le point complet sur la volonté de la France d’accueillir la Coupe du Monde 2031
À l’étranger
00h00Nemanja Nenadic – Zeljko Sakic, un duo chalonnais reformé en deuxième division turque
Betclic ELITE
00h00Qui sont les huit arbitres professionnels du basket français ?
Basketball Champions League
00h00ITW Lionel Gaudoux, la perf’ d’une vie pour qualifier Chalon en BCL : « Fier d’avoir pu réaliser mon meilleur match en carrière à ce moment-là ! »
Xavier Johnson est blessé pour un mois sur ce début de saison
ELITE 2
00h00Orléans va se passer de son meneur vedette pour un mois
Elie Okobo sera probablement le leader de Monaco en Betclic ELITE, alors que Mike James ne jouera pas forcément tous les matches de championnat
Betclic ELITE
00h00Qui succèdera à T.J. Shorts ? 12 potentiels MVP de la saison de Betclic ÉLITE
Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP, son club depuis 2019
Betclic ELITE
00h00Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP
Zacharie Risacher a présenté sa salle d'entraînement
NBA
00h00Zaccharie Risacher inaugure « Rizak’s », sa salle d’entraînement à Lyon
Zacharie Perrin a débuté sa saison avec Hambourg
À l’étranger
00h00Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
1 / 0