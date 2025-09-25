Illan Piétrus débarque à Vichy !

Après la grave blessure d’Elian Benitez, victime d’une fracture du péroné en ouverture du championnat à Caen, la JA Vichy est plutôt bien retombée sur ses pattes. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le club thermal a officialisé l’arrivée d’Illan Piétrus (1,92 m, 20 ans) en tant que pigiste médical.

Une belle opportunité de marché puisque la situation du jeune meneur était dans l’impasse ces derniers mois à Strasbourg, plus dans les plans du club et enclin à partir, d’abord convaincu par la possibilité de tenter l’aventure universitaire en NCAA. Mais à défaut des États-Unis, il se retrouvera plutôt en ÉLITE 2, où il devrait bénéficier de vraies responsabilités à la JAV, un club réputé pour sa confiance aux prospects.

Médaillé de bronze cet été avec l’équipe de France U20 (8,4 points à 33%, 2,6 rebonds et 3,1 passes décisives), le fils de Florent Piétrus espèrera vivre en Auvergne la saison de l’explosion, celle qui n’a pas su connaître l’an dernier en Alsace, entre pépins physiques et contexte collectif compliqué.

« Une réelle satisfaction » pour Vichy

« C’est un attaquant naturel : on sait qu’il peut porter la balle, avoir des lay-up, mettre des tirs à 3-points », disait pourtant son ex-entraîneur, Laurent Vila, en novembre. « Il est de plus en plus constant car il joue juste, il comprend le jeu, il a la bonne lecture défensive. Je suis content de sa progression et du travail qu’il fournit. »

Ancien super-scoreur des championnat Espoirs (18,8 points de moyenne dès ses 16 ans en U21), Illan Piétrus a rapidement été lancé dans le grand bain par la SIG, avec une première apparition professionnelle en février 2022. Mais sa production et son rôle ont ensuite peu évolué pendant trois saisons, sa moyenne de points de 2024/25 (2,9) étant ainsi identique à celle de 2022/23.

« Suite aux derniers mouvements, il s’est trouvé qu’Illan était disponible sur le marché« , se réjouit son futur coach, Dounia Issa. « Il présente beaucoup de caractéristiques importantes à nos yeux comme la vitesse dans le jeu de relance, la capacité de franchissement forte et être capable de créer pour lui et ses coéquipiers. Toutes ces données ont fait qu’il cochait beaucoup de cases. Avoir trouvé un accord entre toutes les parties est une réelle satisfaction, un nouveau JFL dynamique nous rejoint. »

Non-qualifié pour la réception de l’ALM Évreux vendredi, le néo-vichyssois devrait découvrir les joies de l’ÉLITE 2 mardi chez un gros bras, l’ADA Blois.