La renaissance d’Illan Piétrus, sorti de la cave à Strasbourg : « Quand on a la confiance, c’est plus facile de jouer »

On a compté. En un peu plus de 2 minutes de questions – réponses en conférence de presse à Bourg-en-Bresse sur sa performance individuelle et sa situation personnelle, Illan Piétrus (1,92 m, 19 ans) a prononcé à huit reprises le mot « confiance ». La phrase qui résume tout ? « Quand on a la confiance, c’est plus facile de jouer », a glissé le jeune combo-guard strasbourgeois.

« Un peu compliqué l’an dernier avec le coach (Cancellieri) »

Nul besoin d’être devin pour comprendre ce à quoi il faisait référence. L’allusion était clairement dirigée vers la saison dernière, lorsque l’ex-entraîneur alsacien Massimo Cancellieri l’a réduit à la portion congrue : 187 minutes au total sur l’intégralité de l’exercice, 30 matchs disputés sur 53, soit une moyenne famélique de 3,5 minutes par rencontre en comptant toutes celles où il est resté cloué au banc. Un traitement parfois peu compréhensible, comme lorsqu’il a brillé contre l’ASVEL le 30 mars avant de se retrouver contraint d’attendre le 24 avril pour se dégourdir les jambes l’espace d’une minute face au Mans, avant 180 autres secondes sur le reste de la saison ! Contre l’avis du président Christophe Lasvigne (« L’un de mes regrets est de ne pas avoir imposé à Massimo du temps de jeu pour Illan »), contre l’avis des supporters qui ont signifié leur fronde à l’égard de Cancellieri en élisant Piétrus… MVP de la saison, en sa qualité de joueur le moins utilisé ! « C’était un peu compliqué avec le coach mais j’ai continué à travailler », relativise le principal intéressé. « Il y a eu des moments de faiblesse parfois mais j’ai gardé la tête haute. C’est grâce à cela que j’arrive maintenant à avoir confiance en moi aujourd’hui. »



Le natif de Nancy a notamment été longuement accompagné par son père, Florent, qui s’était ouvert sur sa situation dans nos colonnes en avril. « Il progresse mais on ne peut pas vraiment dire qu’il ait eu sa chance jusqu’ici. » Du haut de ses 21 ans de présence dans le milieu, l’intérieur aux 230 sélections a tout connu et a su calmer l’impatience de son fils. « Il m’a donné beaucoup de conseils », avance Illan. « Il m’a dit de ne pas lâcher, que c’était une épreuve de la vie, que ce n’était pas toujours facile d’atteindre ses objectifs. »

Enfin un terrain d’expression

Reste que la SIG aurait pu perdre sa pépite en route, lassée de constater l’immobilisme de sa situation personnelle depuis ses premiers pas en pro, plus de deux ans auparavant… Car depuis le temps qu’on le voit sur les parquets de Betclic ÉLITE, on en oublierait presque qu’Illan Piétrus n’a que 19 ans ! Mais l’arrivée de Laurent Vila, coach formateur par excellence, a tout changé. « J’ai beaucoup parlé avec lui », souligne l’ancien poussin du Valencia Basket Club. « J’ai vu qu’il y avait un bon staff technique, une bonne équipe et ça m’a aidé à rester. » Avec, à la clef, un premier contrat professionnel de trois ans, soit jusqu’en 2027.

Cet été, Laurent Vila annonçait que son jeune protégé disposerait d’un vrai rôle : celui de back-up de Dominic Artis, avec des responsabilités en sortie de banc sur les postes 2 et 1. Pour l’instant, la réalité est conforme aux prévisions : Illan Piétrus a disputé sans exception les huit matchs officiels de la SIG, avec un temps de jeu moyen de 10 minutes. « Il avait faim de jouer, de travailler de progresser, qu’on lui fasse confiance aussi », retrace le technicien catalan. « Il a aujourd’hui un terrain d’expression et un contexte favorable pour se développer. Il le saisit et il nous amène tout ce qu’il peut sur le terrain en rotation d’Artis. C’est un attaquant naturel : on sait qu’il peut porter la balle, avoir des lay-up, mettre des tirs à 3-points… Il est de plus en plus constant car il joue juste, il comprend le jeu, il a la bonne lecture défensive. Je suis content de sa progression et du travail qu’il fournit. »

« Cette saison, le coach me fait confiance »

Surtout, sa productivité va crescendo… Samedi, à Ékinox, pour la première victoire alsacienne de la saison à l’extérieur (96-89), l’international juniors a endossé le costume de facteur X, en inscrivant 8 points sur une courte séquence en deuxième mi-temps. « Quand je suis entré pour la première fois, j’ai eu des problèmes de faute et je suis sorti très vite. Mais j’ai su garder confiance en moi quand le coach m’a fait revenir dans le troisième quart-temps. Je devais ramener de l’énergie pour gagner ce match. Mes coéquipiers m’ont mis dans des bonnes conditions, ça m’a aidé à scorer. » De quoi permettre à la SIG de creuser un petit écart : 60-63 avant son premier panier (un tir primé dans le corner), 65-72 après son dernier (un deuxième floater consécutif). « Illan a été très bon à Bourg, notamment dans l’intensité défensive, et c’est là où il doit s’engager le plus afin de prendre ensuite confiance dans le jeu pour ensuite développer son jeu d’attaque », poursuit Laurent Vila.

Une belle performance, l’une de ses meilleures en Betclic ÉLITE, qui va l’aider à capitaliser sur une grosse dernière quinzaine d’octobre, entamée par 10 points et 3 passes décisives en 19 minutes contre Nancy en Coupe de France. Sur ses quatre dernières sorties, Illan Piétrus tourne ainsi à des moyennes encourageantes de 7 points et 2 passes décisives de moyenne. « Cette saison, le coach me fait confiance », insiste-t-il. « Il sait que je peux amener la bonne énergie des deux côtés du parquet et ça me fait plaisir. C’est comme ça que j’arrive à aider l’équipe. Maintenant, je veux continuer sur ma lancée, montrer à l’entraîneur que je peux apporter beaucoup de choses sur le terrain et avoir encore plus confiance sur le parquet. » Jusqu’au bout, une histoire de confiance…

À Bourg-en-Bresse,