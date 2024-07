Strasbourg garde Illan Pietrus dans son giron pour trois saisons supplémentaires

C’est une bonne nouvelle pour les fans strasbourgeois, eux qui avaient été déçus par son utilisation par Massimo Cancellieri la saison dernière. Membre du club depuis 2019, Illan Pietrus (1,92 m, 19 ans) va signer son premier contrat professionnel pour trois saisons supplémentaires. Le fils de Florent Pietrus avait déjà disputé 47 matchs avec les professionnels pendant ces dernières saisons. Dont 30 la saison dernière. Mais pour un temps de jeu famélique : 6 minutes de moyenne. Ce qui devrait sans nul doute changer sous les ordres du nouveau coach Laurent Vila, connu pour utiliser et faire percer ses jeunes pousses.

C’est en tout cas le plan du club, si on en croit le communiqué d’annonce. Le directeur sportif Nicolas Alberani décrit un « projet club de développement des jeunes prospects que nous voyons grandir au sein de notre centre de formation ». Cette annonce vient en effet un mois après celle de l’intégration à l’effectif professionnel d’un autre jeune du centre, Maxence Lemoine. Laurent Vila parle de Pietrus comme d’un jeune « qu’il suit depuis quelques années », qu’il voit évoluer dans un rôle de « back-up de Dominique Artis, donc en rotation ».

Pietrus – de la même génération que les draftés en NBA Risacher, Sarr, Salaün et Dadiet – pourrait tout à fait exploser la saison prochaine. Si son temps de jeu et ses performances suivent. Dernièrement, il a participé à l’Adidas Eurocamp, où il a compilé plus de 7 points de moyenne. Il a en revanche été coupé de l’effectif de Guillaume Vizade pour l’EuroBasket U20, probablement pas à 100% physiquement.

Les mots de Laurent Vila à propos de la signature de Pietrus :

« Je suis l’évolution de Illan Pietrus depuis quelques années. Je l’ai vu évoluer sur un poste de « combo-guard », joueur polyvalent entre meneur de jeu et deuxième arrière. Aujourd’hui, il se sent mieux au poste 2. Pour autant, je pense qu’il pourra évoluer sur le poste 1 notamment défensivement pour stopper le meneur de jeu adverse. On va le faire travailler un maximum pour voir jusqu’où il peut aller sur ces deux postes et développer encore sa polyvalence. Il devra nous apporter son agressivité, attaquer le panier et prendre ses shoots ouverts. Des choses qu’il sait déjà faire et qu’il aime faire.

Illan intègre l’effectif professionnel en back-up de Dominic Artis. Il sera donc en rotation. En sortie de banc, je pourrai compter sur son agressivité, son engagement, et son caractère. Pour maintenir un niveau de jeu stable en cours de match. Je le trouve très ambitieux. Je sais qu’il a une grosse capacité de travail et qu’il a vraiment envie de défendre nos couleurs. Avec Maxence Lemoine et lui, nous avons deux jeunes joueurs professionnels qui ont vraiment envie d’aider l’équipe au maximum. C’est à eux de relever le challenge. Je sais qu’ils vont être à fond durant les entraînements et quand ils entreront sur le terrain. Ils vont amener une énergie positive au groupe.«