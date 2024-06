Huit Français sur la ligne de départ de l’Adidas Eurocamp de Trévise

L’Adidas Eurocamp prend place à Trévise (Italie) ces trois prochains jours, du samedi 1er au lundi 3 juin. Ce camp annuel permet de « découvrir la nouvelle génération de basketteurs du monde entier entre 18 et 22 ans, et qui va poursuivre une carrière professionnelle. » Le camp vise tous les prospects éligibles à la Draft, qui auront donc l’occasion de se montrer à quelques semaines de celle-ci. Des scouts, analystes et agents seront évidemment présents. Tout comme certains coachs et même des joueurs NBA (James Harden, Vasilije Micic, Nikola Jovic, Austin Rivers). C’est le seul événement de ce genre en Europe. La priorité est donc laissée aux Européens. Même si des jeunes joueurs américains et du monde entier seront aussi de la partie.

Révélateur de talents

L’année dernière, l’Adidas Eurocamp avait notamment permis à Nadir Hifi, à l’époque candidat à la Draft, de se montrer en terminant vainqueur du tournoi et MVP de la finale. Tout comme Tidjane Salaün, qui avait été élu « Rising Star », avec une année d’avance. Car c’est un tournoi entre 6 équipes avec entre 10 et 13 joueurs dans chacune qui va se dérouler. Avec une seule équipe gagnante. Trois de ces équipes sont réservées aux joueurs européens, deux autres aux américains et enfin une dernière aux joueurs du monde entier. Dans les trois équipes européennes figurent donc 8 joueurs français, sur 70 joueurs au total :

ÉQUIPE NEXT GEN Joan Beringer (17 ans, SIG Strasbourg), Jack Kayil, Aleksandar Gavalyugov, Urban Kroflic, Neoklis Avdalas, Ricards Aizpurs, Andrej Kostic, Veniamin Ikengka Abosi, Denis Badalau, Michael Ruzic, Abdramane Siby, Hannes Steinbach ÉQUIPE EUROCAMP 1 Mohamed Diawara (19 ans, Cholet Basket), Ugo Doumbia (21 ans, Le Mans SB), Brice Dessert (21 ans, SIG Strasbourg), Taran Armstrong, Urban Klavzar, Fedor Zugic, Michael Caicedo, Miguel Allen, Nikola Djurisic, Ruben Dominguez Gonzalez, Gustav Lund Knudsen, Thihs De Ridder, Konstantin Kostadinov ÉQUIPE EUROCAMP 2 Illan Pietrus (18 ans, SIG Strasbourg), Lucas Ugolin (22 ans, CSP Limoges), Roman Domon (18 ans, BCM Gravelines-Dunkerque), Nicolas Pavrette (22 ans, CB Moron), Martin Kalu, Lucas Mari, Stefan Vaaks, David Torresani, Musa Sagnia, Luka Scuka, Yannick Kraag, Mouhamed Faye, Bogoljub Markovic ÉQUIPE WORLD Wei Zhao, Shuto Sakihama, Wei Lin, Mutsuki Kojima, Mohammad Amini, Jinyu Liu, Lucas Giovannetti, Lijia Liu, Nikola Bundalo, Assane Sankare, Mor Massamba Diop, Julius Halaifouna ÉQUIPE USA SELECT Kaden Magwood, Jamarion Batemon, Akai Fleming, Joson Sanon, Lincoln Cosby, Terrion Burgess, Manny Green, Latrell Allmond, Moustapha Diop, Ben Ahmed ÉQUIPE 3SSB SELECT Taylen Kinney, Caleb Holt, Darryn Peterson, Brandon Bass Jr, Anthony Thompson, Adam Oumiddoch, Moustapha Tiam, Sebastian Wilkins, Malachi Moreno, Davion Adkins

Trois candidats à la Draft, quatre novices et un retour

Les trois tricolores de l’équipe Eurocamp 1 (Mohamed Diawara, Ugo Doumbia, Brice Dessert) sont parmi les 17 candidats français à la Draft NBA cette année. Même s’ils devraient retirer leur nom d’ici la date limite du 16 juin. Ce camp est l’occasion idéale pour eux de montrer l’étendue de leur talent. Et de se mesurer à d’autres jeunes venant du monde entier, dont certains autres candidats à la Draft. Et donc de tester leur cote. Ils seront dirigés par le coach assistant des Milwaukee Bucks et ex-coach principal des Grizzlies et Kings, Dave Joerger. Lucas Ugolin est lui de retour après une apparition particulièrement réussie en 2023. Le puissant ailier avait terminé dans le meilleur cinq de la compétition aux côtés de Nadir Hifi. Pour Illan Pietrus, Roman Domon, Nicolas Pavrette et Johan Beringer, ce sera une première apparition à l’Adidas Eurocamp.

La première rencontre du camp sera entre l’équipe Eurocamp 2 et l’équipe World, et aura lieu à 14h30 ce samedi, avec quatre français sur le parquet. Johan Beringer suivra avec son équipe Next Gen à partir de 16h30 contre l’équipe USA Select. Pour voir l’entrée en lice de l’équipe Eurocamp 1, il faudra attendre dimanche à 14h30. Le matin, les joueurs prendront part à différents exercices et matchs d’entraînement. Tous les matchs du camp seront diffusés en direct sur la chaîne Youtube d’Adidas :