17 français se présentent officiellement à la Draft NBA 2024, Charles et Dessert derniers candidats

À deux mois de la Draft NBA du 26 et 27 juin, la date limite d’inscription pour les “early entrants” – soit ceux qui souhaitent se déclarer avant l’année de leurs 22 ans, celle de leur auto-éligibilité – est désormais passée. Celle-ci a eu lieu le 27 avril. Tous les prospects français de cette cuvée ont donc déclaré leur candidature ces derniers jours, avant cette date. Alors que 15 d’entre eux l’avaient officiellement annoncé, deux noms supplémentaires se sont révélés dans la liste publiée par la NBA hier : Brice Dessert (2,07 m, 21 ans) et Milhan Charles (2,00 m, 19 ans). Ce qui porte le total des tricolores candidats cette année à 17. Soit trois de plus que l’année dernière, et huit de plus qu’en 2022. La Draft attire de plus en plus de jeunes français qui veulent tenter leur chance.

Des productions statistiques honorables…

En ce qui concerne les deux derniers candidats, ils ont des profils différents. En premier lieu, Brice Dessert a décidé de miser sur sa deuxième bonne saison en Betclic Élite pour se présenter cette année. Du côté de Blois, le pivot de 21 ans compile 7,0 points à 72,5% aux tirs, 3,9 rebonds, 0,4 passe décisive et 1,0 contre en 16 minutes de moyenne. Titulaire la moitié des matchs, il a réussi plusieurs belles performances et est monté en régime au fur et à mesure de la saison, comme le prouvent ses 11 points et 9 rebonds contre Châlons le 23 avril, ou encore ses 18 points et 6 rebonds contre Bourg le 7 avril. Il est dans le top 5 des meilleurs contreurs de Betclic Élite grâce à son physique de déménageur.

𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗗𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥𝗧 📊 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹'𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 Face à la JL Bourg, Brice Dessert a battu son record de points dans l'Elite avec 18 unités 🏀 Retour en images sur la prestation de notre jeune intérieur. 🎥 @skweektv#BetclicElite #ADABlois pic.twitter.com/non2LE5oyX — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) April 9, 2024

De son côté, Milhan Charles est prêté par Antibes et évolue aux Pays-Bas. Avec la Basketbal Academie de Limburg, l’ailier de 19 ans cumule 11,1 points à 48,2% aux tirs (dont 35,2% à 3-points), 4,1 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,1 interception et 2,6 turnovers en 28 minutes de moyenne. Il est l’un des joueurs les plus utilisés dans le championnat néerlandais, même si ce n’est que sa première saison professionnelle. Preuve de son importance des deux côtés du terrain. L’ancien espoir d’Aix-Venelles a marqué les esprits en dépassant par deux fois les 20 points cette saison, dont une fois en novembre avec un joli 5/6 à trois points à la clé.

Milhan Charles (2004) se fait plaisir au Pays-Bas 🍰 L’ex Antibois fait parler sa palette offensive 🎨 pour abattre Feyenoord 57-83, et poursuit sa belle saison à Limburg pic.twitter.com/GvYACYLwRb — GOATOGUY (@goatoguy) February 9, 2024

… suffisantes pour avoir une chance à la Draft ?

Dessert et Charles complètent ainsi la liste des candidats français à la Draft 2024. À ces 17 candidats pourraient s’ajouter des membres de la génération née en 2002, automatiquement éligibles car dans l’année de leurs 22 ans. Tous ces joueurs ne tenteront cependant pas tous réellement leur chance. La plupart devraient retirer leur nom d’ici la date limite du 16 juin, ou du 29 mai pour ceux qui jouent en NCAA et veulent garder leur éligibilité. Généralement, les joueurs se déclarent et testent leur cote en empruntant le chemin classique des prospects pour se préparer à la Draft (Combine, workouts), afin de voir si un intérêt existe. Dans le cas contraire, ils se retirent et attendent une année de plus. Dessert et Charles seront probablement dans ce cas. Au contraire de Sarr, Risacher, Salaün, Ajinça et Dadiet, qui ont de très bonnes chances d’être parmi les 58 draftés.