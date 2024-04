Mohamed Diarra, un Français de plus à la Draft

Mohamed Diarra (2,07 m, 23 ans) a décidé de s’inscrire à la Draft NBA 2024, et ainsi de ne pas disputer sa saison senior avec North Carolina State (NC State).

L’ailier-fort français s’est révélé comme l’un des joueurs clés du magnifique parcours du Wolfpack, vainqueur du tournoi de l’ACC puis demi-finaliste de la March Madness. Le Francilien aura su convaincre par son activité sur le terrain, son intensité et sa polyvalence. En 40 matches, l’ancien joueur de Missouri a tourné à 6,3 points à 47,7% de réussite aux tirs (dont 30,9% à 3-points), 7,8 rebonds, 0,6 passe décisive et 1 contre en 22 minutes. Des statistiques qui ne reflètent pas son impact des deux derniers mois, et sa capacité à sans doute devenir un joueur de haut-niveau.

Avec Mohamed Diarra, c’est un 11e Français qui s’est inscrit à la Draft NBA 2024.