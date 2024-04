Armel Traoré candidat à la Draft NBA 2024

Et un joueur français de plus candidat à la Draft NBA 2024, avec Armel Traoré ! Après Noah Penda ou encore Adama Bal ces derniers jours, l’ailier de l’ADA Blois va également s’inscrire pour tenter de se faire sélectionner par une franchise NBA.

Le poste 3-4 de 21 ans connait son meilleur exercice en carrière avec l’ADA Blois lors de cette saison 2023-24. En 25 minutes de jeu en moyenne, il compile 10,3 points à 52% aux tirs, 7,4 rebonds et 1,5 passe décisive. Son physique (2,03 m, pour 2,22 m d’envergure), lui permettant d’évoluer à l’intérieur, fait de lui un joueur au profil intéressant. Même si son tir extérieur manque encore de consistance (23% de réussite à 3-points). La saison dernière, il avait également pu se montrer en évoluant aux côtés de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly aux Metropolitans 92 (5,8 points et 3,1 rebonds en 12 minutes de jeu). Le grand frère de Nolan Traoré a jusqu’au 27 mai pour retirer son nom et ainsi conservé son éligibilité pour une année supplémentaire.

Armel Traore has declared for the 2024 NBA Draft, he told ESPN. The 6'9 forward with a 7'3 wingspan is having a productive season in the French first division, averaging 10.3 points and 7.4 rebounds in 25 minutes per game for Blois. pic.twitter.com/8ryAs8xUJd

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 9, 2024