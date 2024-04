Adama Bal s’inscrit à la Draft NBA 2024

Adama Bal (2,01 m, 20 ans) a décidé d’inscrire son nom à la Draft NBA 2024 selon nos informations. Après Noah Penda, l’arrière sarthois est le deuxième Français à sauter le pas.

Auteur d’une excellente saison junior avec Santa Clara, l’ancien pensionnaire du Pôle France a été récompensé d’une sélection dans le premier cinq de la la West Coast Conference (WCC) et dans le deuxième cinq de la NABC Division I All-District (l’association des coaches NCAA). Arrivé chez les Broncos l’été dernier après le titre de champion d’Europe U20 et surtout deux saisons frustrantes dans le prestigieux programme d’Arizona, ce poste 2/1 a tourné à 14,4 points à 43,3% de réussite aux tirs (dont 35,4% à 3-points), 3,2 rebonds et 3,1 passes décisives en 31 minutes de moyenne. L’ancien de la JALT Le Mans a impressionné, notamment devant les yeux de la légende du campus californien Steve Nash dans une victoire historique contre Gonzaga.

Adama Bal a jusqu’au 27 mai pour retirer son nom et ainsi conservé son éligibilité pour sa dernière saison en NCAA.