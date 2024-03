Adama Bal reçoit une distinction pour sa belle saison avec Santa Clara

Adama Bal (2,01 m, 20 ans) a vécu une première saison accomplie d’un point de vue individuel avec Santa Clara. Pour sa première saison avec les Broncos, après deux premières années en NCAA du côté de la fac d’Arizona, le Français a terminé son exercice 2023-2024 avec 14,4 points, 3,2 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne en 31 minutes de jeu.

Suite à cette belle saison, l’ancien pensionnaire du Pôle France a été récompensé d’une sélection dans la seconde équipe de NABC Division I All-District (l’association des coaches NCAA). Une distinction qu’avait déjà reçu un joueur de Santa Clara la saison dernière. Il s’agit de Brandin Podziemski, sélectionné par les Golden State Warriors au premier tour de la Draft NBA 2023.

« Adama a été exceptionnel cette saison et a contribué de façon remarquable à notre succès, a déclaré l’entraîneur Herb Sendek sur le site internet de l’université. Il est un marqueur phénoménal et a réalisé de nombreux tirs décisifs tout au long de l’année. C’est aussi un très bon coéquipier. Adama a été l’un des meilleurs joueurs de notre ligue cette saison et mérite amplement cette distinction All-District. »