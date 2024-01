Adama Bal rentre le panier d’un succès historique pour Santa Clara contre Gonzaga

Adama Bal a été le héros de la soirée en NCAA ce jeudi 11 janvier. Auteur de son record de points samedi dernier, le Manceau a cette fois marqué le panier de la victoire pour Santa Clara à 4,6 secondes de la fin et les Broncos ont battu Gonzaga – tête de série n°23 au niveau national – pour la première fois depuis le 20 janvier 2011, soit 13 ans.

Avant de réussir le panier de la victoire, Adama Bal avait déjà ramené les Broncos à -1 à 14,3 secondes de la fin (75-76) en marquant un lancer franc sur deux suite à une faute provoquée. Puis, il a donc réussi le panier décisif qui lui permet d’entrer un peu plus dans le cœur des fans et faire une grosse impression à l’ancienne star du campus, Steve Nash, qui était présent dans un Leavey Center à guichets fermés. Les spectateurs ont vécu de grandes émotions. Leur équipe favorite a d’abord fait l’écart (52-44) avant d’encaisser un 19-6 de la part des Zags, la faute notamment à Anton Watson (32 points). Mais les Californiens ne se sont pas laissés abattre pour reprendre le dessus et finir à +1 grâce à Adama Bal (17 points à 7/16 aux tirs, dont 2/7 à 3-points, 1/3 aux lancers francs, 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 2 balles perdues en 34 minutes). « J’ai juste senti que c’était mon moment, a déclaré l’ancien pensionnaire du Pôle France. C’était vraiment un match spécial. »

Arrivé chez les Broncos à l’intersaison après avoir été bloqué sur le banc durant deux saisons à Arizona (4 minutes en moyenne en 2021-2022, 8 minutes en 2022-2023), le champion d’Europe U20 2023 s’éclate à Santa Clara (15,9 points à 49,4% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 3 passes décisives) et son équipe gagne. Ce jeudi, elle a signé son troisième succès en trois matches dans la West Coast Conference (WCC). C’est la première fois depuis la saison 2003-2004 que le programme de la banlieue de Santa Clara – où l’on retrouve un assistant-coach français, Alan Guillou – la saison par trois victoires. Un bilan qui leur permet de prendre la tête de la conférence avec Saint Mary’s. Une équipe de Saint Mary’s que les Broncos affronteront à domicile ce samedi à domicile.

Santa Clara takes the lead with 4.6 secs left and the place goes nuts pic.twitter.com/ga5pt0vDC3

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) January 12, 2024