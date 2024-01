Bal, Giffa, Ouedraogo, Batcho, Lesmond, Jeanne-Rose et Toumi : le gros début d’année des Français en NCAA

L’année 2024 commence très fort pour les Français en NCAA. Alors que cinq d’entre d’eux sont dans le Top 20 des meilleurs marqueurs de la première division – un classement dominé par l’ancien Espoir de Nanterre Ajay Mitchell -, sept tricolores ont signé de belles performances sur cette première semaine de l’année.

Adama Bal

A neuf reprises déjà cette saison, Adama Bal a marqué 17 points ou plus. L’arrière sarthois a mené Santa Clara à la victoire chez Loyola Marymount (57-68) pour le premier match des Broncos cette saison dans la West Coast Conference. Le Manceau a cumulé 21 points à 8/18 aux tirs (dont 5/9 à 3-points), 4 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes. Deux jours plus tard chez les Pepperdine Waves, il a battu son record de la saison avec 28 points à 7/13 aux tirs et 12/12 aux lancers francs en 35 minutes.

🇫🇷 Adama Bal was at his best at LMU and led Santa Clara to a 68-57 win to start the WCC season 21 PTS • 8-18 FG • 4 REB • 3 AST • 1 STL Knocked down tough shots, was automatic from 3 (41.1% on 4.6 3PA) and ran some nice PnR action with Christoph Tilly (10 PTS, 5 REB, 2 AST) pic.twitter.com/PSvKGDZfAY — CBB Europe (@CBB_Europe) January 5, 2024

Yvan Ouedraogo

En revanche, Yvan Ouedraogo n’a pas réussi à mener California Baptist à la victoire (65-58) contre Utah Valley. Le Bordelais a encore fini en double-double (11 points à 4/8 aux tirs et 13 rebonds en 34 minutes) un peu plus d’une semaine après son match à 16 points et 12 rebonds contre Chicago State.

Daniel Batcho

Face à Dallas Christian, programme de NCAA II, Daniel Batcho s’est baladé à l’intérieur (22 points à 9/10, 6 rebonds et 2 contres en 22 minutes) lors de la large victoire de Louisiana State (96-55).

Allan Jeanne-Rose

Allan Jeanne-Rose s’est éclaté lors de la victoire de Central Connecticut State sur le parquet de Stonehill (59-74). L’ancien licencié de Golden Lion de Saint-Joseph a cumulé 22 points à 8/13, 8 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 31 minutes. Pour sa première saison chez les Blues Devils, le Martiniquais tourne à 15,4 points et 4,5 rebonds de moyenne.

With a 44-point 2H, @CCSU_MBB wins its #NECMBB opener & extends win streak to 3. 1️⃣ Allan Jeanne-Rose drops a game-high 22 points on 8-13 shooting, adds 8 boards 2️⃣ Kellen Amos matches season-high with 20 points 🔢 CCSU racks up 14 steals, 17-3 edge in fast break points pic.twitter.com/8x7nUhc8WM — Northeast Conference (@nechoops) January 5, 2024

Yacine Toumi

Malgré un double-double (19 points à 9/13, dont 1/2 à 3-points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 5 fautes en 32 minutes), Yacine Toumi a perdu avec Evansville sur le parquet de Indiana State (87-73).

Kezza Giffa

Kezza Giffa régale pour sa première saison à High Point. Le meneur de jeu a battu une première fois son record de points (24) lors de la victoire de son université à Radford (71-85). Le fils de Sacha Giffa a fini à 5/7 aux tirs et 11/11 aux lancers francs en 28 minutes. Ce samedi, il a fait plus fort encore avec 30 points à 10/14 et 7/8 aux lancers francs. Rapidement sorti du banc, il est resté 36 minutes sur le parquet et les Panthers ont battu Gardner Webb 85 à 76.

🇫🇷 Kezza Giffa has been phenomenal for High Point this week, dropping a career-high 30 PTS (10-14 FG, 7-8 FT) against Gardner-Webb to follow his 24 at Radford in b2b wins Shifty in finding ways to get to the basket while putting up the best 3P% of his career (43.4% on 3.1 3PA) pic.twitter.com/DzKHhxgYdS — CBB Europe (@CBB_Europe) January 6, 2024

Louis Lesmond

Louis Lesmond a également battu son record de points en NCAA (16) dans la victoire d’Harvard chez l’Université d’Albany (71-76). Le vice-champion du monde U19 2021 revient bien dernièrement après avoir été longtemps blessé la saison passée. Le Varois avait déjà inscrit 15 points lors de sa saison freshman, en 2021-2022.