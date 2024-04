Melvin Ajinça 10e Français inscrit à la Draft NBA 2024

De retour à la compétition après pratiquement deux mois d’absence, suite à une blessure au sternum, Melvin Ajinça (2,03 m, 19 ans) a officialisé ce que tout le monde attendait : son inscription à la Draft NBA 2024, où il est pour l’instant pronostiqué au deuxième tour par ESPN.

NEWS: Melvin Ajinca, a potential first-round pick, is entering the NBA Draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. Ajinca had a breakout performance at the FIBA U19 World Cup last summer and is having a strong season in Pro A France with Saint-Quentin. pic.twitter.com/rRmGJt4lEm

