Yacine Toumi a inscrit son nom à la draft NBA et sur le portail des transferts NCAA

L’intérieur franco-tunisien Yacine Toumi (2,08 m, 23 ans), étudiant à Evansville, a inscrit son nom à la draft NBA. Natif de Meudon-en-Yvelines, il affiche déjà trois saisons NCAA derrière lui.

D’abord dans l’Arkansas, chez les Little Rock Trojans, où il n’a joué que 7 matchs. Puis après un crochet en County College, par Indian Hills, avec les Evansville Aces. Récemment auteur de son record de points avec 22 unités fin janvier, il a tourné à 10,9 points à 54%, 6,5 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne.

Déjà international tunisien, Yacine Toumi a peu de chances d’être drafté. En revanche, cela lui permettra de se faire connaître, avec l’ambition de finir son cursus universitaire dans une fac plus huppée. Parallèlement à son inscription à la draft, le Francilien est surtout présent sur le portail des transferts NCAA.

Evansville’s Yacine Toumi has declared as an early entry candidate for the 2024 NBA Draft, he tells me.

The 6’10” Tunisian-French forward operates well out of the elbows and mid-post as a hand-off hub + post-fade connoisseur.

JUCO product by way of Indian Hills. pic.twitter.com/ry22Cx1JjE

— Jon Chepkevich (@JonChep) April 6, 2024