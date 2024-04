Alexandre Sarr se présente à la Draft NBA 2024. L’intérieur français s’est inscrit annonce ESPN. Régulièrement annoncé dans le Top 3 dans les différentes projections, le Toulousain pourrait même être choisi à la toute première place.

NEWS: Alex Sarr, the projected No. 2 pick, is entering the NBA draft, he told @malika_andrews on ESPN's NBA Today. STORY: https://t.co/iBF8s6JEXX — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 12, 2024

Intérieur longiligne (2,16 m en taille, 2,26 m en envergure), Alexandre Sarr a évolué chez lui dans la région toulousaine avant de partir au Real Madrid en 2019 puis à Overtime ELITE deux ans plus tard. Après deux ans passés dans le programme d’Atlanta (Géorgie), le petit frère d’Olivier Sarr est allé programmé du programme Next Star de la National Basketball League (NBL) avec Perth. Chez les Wildcats, il a atteint les demi-finales des playoffs et dévoilé une partie de son fort potentiel (9,6 points à 50% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds, 1 passe décisive et 1,5 contre en 18 minutes de moyenne sur 30 matches).