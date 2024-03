Risacher et Sarr toujours n°1 et 2 de la Draft 2024 pour ESPN

Les mois passent et Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr continuent de se positionner aux deux premières positions de la Draft NBA 2024 selon ESPN.

PROFIL JOUEUR Zaccharie RISACHER Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 205 cm Âge: 18 ans (08/04/2005) Nationalités:

Malgré son mois de mars assez compliqué (4/12 aux tirs, 0/7 face à Prometey ou encore 5/13 à Nanterre), Zaccharie Risacher reste le favori selon le spécialiste Jonathan Givony. L’ailier a encore de longues semaines pour remonter la pente, avec la demi-finale d’EuroCup qui arrive face à Besiktas.

9h55, veille de demi-finale d’EuroCup, entraînement collectif à 11h30 : Zaccharie Risacher premier sur le parquet d’Ékinox, toujours sous les yeux de scouts #NBA, Spurs (encore) et Grizzlies aujourd’hui. pic.twitter.com/7v2BB0G16h — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) March 25, 2024

Pour Alexandre Sarr, sa saison 2023-204 est en revanche terminée. Le pivot toulousain aura pu monter son savoir-faire chez les Wildcats. D’autres Wildcats, ceux de Kentucky en NCAA, n’auront pas pu prouver grand chose devant les nombreuses caméras couvrant la March Madness. L’équipe de John Calipari a été éliminée dès le premier tour du tournoi NCAA, mettant ainsi fin aux saisons de Rob Dillingham (n°3) et Reed Sheppard (n°7), deux concurrents pour les Français. Le Serve Nikola Topic (n°4) souffre lui d’une blessure et n’a plus joué depuis le 4 janvier. Enfin, G-League Ignite – qui va disparaître à l’issue de la saison – de Matas Buzelis (n°6) et Ron Holland (n°12) enchaîne les défaites en G-League. Ainsi, la concurrence n’est pas des plus fervente pour le duo Risacher – Sarr.

Plus loin dans ce mock Draft d’ESPN, on retrouve trois autres Français : Tidjane Salaün (n°13), Melvin Ajinça (n°37) et Pacôme Dadiet (n°43).