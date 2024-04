Zaccharie Risacher inscrit son nom à la Draft NBA 2024

Zaccharie Risacher (2,05 m, 18 ans) sera au rendez-vous de la Draft NBA 2024. C’était évidemment attendu, pour celui qui pourrait être choisi en n°1 en juin prochain, mais l’ailier de la JL Bourg a officiellement inscrit son nom ce lundi 22 avril.

NEWS: Zaccharie Risacher, ESPN's projected No. 1 pick, has submitted paperwork making him eligible for the 2024 NBA draft, he told ESPN.

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2024