Zaccharie Risacher élu meilleur jeune de la saison d’EuroCup

Souvent placé à la première place de la Draft NBA 2024, Zaccharie Risacher a plus de mal depuis son retour de commotion cérébrale mais la finale de l’EuroCup contre Paris devrait être un beau théâtre d’exposition pour le jeune ailier de la JL Bourg. Il succède à Aleksander Balcerowski qui avait terminé devant Juhann Begarin en 2022-2023.

EuroCup Rising Star winner: Zaccharie Risacher ⭐ @JLBourgBasket

Euroleague Basketball is pleased to announce that Zaccharie Risacher of Mincidelice JL Bourg en Bresse has been voted as the EuroCup Rising Star for the 2023-24 season 🏆

An unbelievable talent having an… pic.twitter.com/jZV1zHVU25

