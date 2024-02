Zaccharie Risacher, touché au visage, ne sera pas du voyage en Bosnie-Herzégovine

Zaccharie Risacher (2,05 m, 18 ans) ne sera pas du voyage en Bosnie-Herzégovine avec l’équipe de France. Victime d’un coup au visage en deuxième mi-temps face à la Croatie, l’ailier de la JL Bourg a du sortir pour se faire recoudre. Il n’est ensuite plus revenu en jeu. Devant suivre le protocole commotion il termine là son premier passage en équipe de France A, laissant les 12 autres joueurs partir sans lui à Tuzla.

Sa première avec les Bleus aura donc tourné court. Celui qui est attendu parmi les premiers choix de la prochaine Draft NBA a joué en tout 4 minutes et 2 secondes, pour 2 tirs manqués, 1 rebond et 1 faute.

« Il est jeune, a beaucoup de talent et on ne s’arrête pas à ce qu’il a montré ce (vendredi) soir, a déclaré le sélectionneur Vincent Collet à Ouest-France. Il était au niveau tout au long du stage, a montré de belles choses. On ne peut pas le juger sur si peu de minutes. Il aurait joué davantage s’il n’avait pas eu ce coup en deuxième mi-temps. »