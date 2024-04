Fin du rêve pour Mohamed Diarra et NC State

Sensation française de la fin de saison NCAA, Mohamed Diarra ne deviendra pas le deuxième Français champion universitaire après Joakim Noah (en 2006 et 2007). À l’image de son équipe, North Carolina State, l’intérieur originaire de Montreuil a raté sa demi-finale (2 points à 1/4, 5 rebonds et 1 contre en 26 minutes) de Final Four de March Madness, dominé par Purdue (50-63) et l’international canadien Zach Edey (20 points à 9/14 et 12 rebonds).

PROFIL JOUEUR Mohamed DIARRA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 207 cm Nationalités:

Soit la fin d’un rêve immense pour l’ancien banni de Gravelines-Dunkerque et Orléans, mais sûrement, aussi, le début de quelque chose : alors qu’il semblait un temps perdu pour le basket, Mohamed Diarra a surtout merveilleusement relancé sa trajectoire lors de fin de saison 2023-2024 de NCAA.