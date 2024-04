Lucas Dufeal et Ugo Doumbia se présentent aussi à la Draft NBA 2024

La génération 2003 se présente décidément en nombre à la Draft NBA cette année. Après Ilias Kamardine, Adama Bal et Armel Traoré, deux autres ont décidé de se déclarer candidats sur le gong, alors que la deadline était ce samedi 27 avril : Ugo Doumbia (1,92 m, 21 ans) et Lucas Dufeal (2,04 m, 21 ans). Ces cinq-là ont été champions d’Europe U20 ensemble l’été dernier, sous les ordres de Guillaume Vizade.

Dufeal évolue d’ailleurs aussi dans les rangs de Vizade en club, à la JA Vichy en Pro B. Il y est en prêt de deux ans en provenance de Cholet. L’ailier-fort longiligne et aérien a été titulaire sur quasiment la moitié des matchs de championnat cette saison (14 sur 31). Il compile des statistiques de 7,7 points à 60,2% de réussite aux tirs (dont 13,0% à 3-points), 4,9 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,9 contre en 20 minutes de moyenne. Quant à Doumbia, il évolue aussi en Pro B, mais au Champagne Basket, où il est prêté par Le Mans. Meneur dynamique aux qualités physiques hors-norme, il affiche des statistiques complètes de 5,8 points à 38,7% de réussite aux tirs (dont 34,9% à 3-points), 3,5 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,1 interception en 19 minutes de moyenne en sortie de banc. Au vu du classement actuel de leurs équipes (2e pour Vichy, 6e pour Châlons-Reims), les deux collègues pourraient tout à fait se retrouver en playoffs.

La Draft en écran de fumée ?

En ce qui concerne la Draft, Dufeal et Doumbia sont les 14e et 15e français à se présenter cette année. Ils ont annoncé leur choix par l’intermédiaire de leurs agences respectives ce week-end. Ils ont cependant très peu de chances de se faire drafter. En tant que pensionnaires de Pro B – où ils ne dominent même pas encore – ils sont loin des radars. Ils n’apparaissent dans aucune mock draft. Ce choix de se déclarer est probablement temporaire, le temps de mieux se faire connaître auprès des scouts et observateurs. Comme le feront d’autres compatriotes, ils devraient probablement se retirer d’ici la date limite du 16 juin, soit dix jours avant la Draft.