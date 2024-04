Tidjane Salaün, un match record en Betclic ÉLITE et l’inscription à la Draft NBA : « C’est la suite logique pour moi »

Il ne lui restait plus que deux jours pour s’inscrire, Tidjane Salaün (2,06 m, 18 ans) a anéanti le peu de suspense qui restait : le prospect de Cholet Basket fera bien partie du pool de joueurs éligibles lors de la Draft NBA.

NEWS: Tidjane Salaun, a potential lottery pick, has declared for the 2024 NBA draft, he told ESPN. STORY: https://t.co/TJuXqdjb26 pic.twitter.com/CABzQsNpDm — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 25, 2024

C’est ce que l’on appelle le sens du timing puisque le jeune frère de Janelle Salaün sort tout juste de son record en Betclic ÉLITE. Mercredi, à Paris (90-92, a.p.), il a compilé 21 d’évaluation (15 points à 5/8, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre), une nouvelle marque référence pour lui dans le championnat, même s’il a déjà atteint 22 en BCL (contre le Darussafaka Istanbul). Mieux, depuis trois matchs, malgré la passe douloureuse vécue par CB, il tourne à 14,7 points et 5,7 rebonds.

« 6 ou 7 kilos de muscle »

Le symbole d’une émergence fulgurante pour un joueur qui n’était cantonné qu’au championnat Espoirs l’an dernier. Aperçu à seulement quatre reprises avec les pros, pour 18 minutes en cumulé en 2023, le MVP du Trophée du Futur avait longuement hésité avant de signer son premier contrat professionnel avec Cholet Basket. Mais bien lui en a pris : Laurent Vila l’a grandement responsabilisé (23 minutes de moyenne) et il s’est révélé sur la plus grande scène (9,7 points à 40% et 3,9 rebonds en 48 matchs toutes compétitions confondues), doté d’un cocktail détonnant d’adresse, de qualités athlétiques et défensives. Alors que son éclosion a été facilitée par l’incapacité de CB à signer un poste 4 étranger, il a su saisir sa chance en début de saison, notamment lors du tour préliminaire de la BCL, lorsque Kim Tillie s’est blessé, avec notamment 24 points contre Anvers.

« Il a énormément progressé en dureté », nous disait Kim Tillie, à son propos, début mars. « Il est costaud maintenant alors que c’était une crevette lors du premier entraînement le 5 août ! Il a pris 6 ou 7 kilos de muscles depuis : ça se voit et ça se ressent dans les impacts. Il a beaucoup de qualités que j’aime bien, surtout l’humilité et l’éthique de travail. Il vient 1h ou 2h avant tous les entraînements pour faire du travail individuel : dribble, muscu, shoot, etc. Ensuite, il se donne à fond lors des séances collectives. C’est pour ça qu’il n’a pas de limite. Et en plus, c’est un super gars ! »

« Je veux faire payer ceux qui n’ont pas cru en moi »

12e Français à s’inscrire à la Draft, Tidjane Salaün (qui est projeté dans le Top 15) a confié ses premières impressions à ESPN.

« La NBA a toujours été un rêve pour moi mais c’est récemment devenu un but. C’est juste la suite logique pour moi. J’ai beaucoup appris cette saison, sur et en dehors du terrain. Je suis prêt à effectuer le grand saut vers le niveau suivant. […] Je suis un energizer pour mon équipe. Je veux toujours donner 100%, apporter beaucoup d’intensité et de combat. Il y a un feu qui brûle en moi pour me pousser à faire de mon mieux sur chaque saison. […] J’ai dû bosser et me battre pour tout. Beaucoup de gens ont douté de moi, certains n’ont pas cru en moi. Je veux les faire payer. Je voulais être meilleur donc j’ai dû énormément travailler mon physique pour être plus costaud et plus rapide. J’ai travaillé sur ma mentalité et mon shoot pour gagner en consistance. Je savais que j’avais du potentiel mais il fallait que je sois le premier et le dernier à la salle tous les jours. […] Avant la NBA, je veux obtenir les meilleurs résultats possibles avec Cholet. On veut aller en playoffs. Ça a été une super saison, j’ai beaucoup progressé. Je vois que je peux faire beaucoup des choses pour mes coéquipiers. On m’a responsabilisé et je prends cela comme une opportunité. Avec le travail, mon rôle ne va faire que grandir. »

Parmi les joueurs les plus jeunes de la Draft (il fêtera ses 19 ans le 10 août), Tidjane Salaün va devenir le septième membre de l’Académie Gautier à être drafté en NBA. Mickaël Gelabale, Rodrigue Beaubois, Nando De Colo, Kevin Seraphin, Rudy Gobert et Killian Hayes l’ont précédé. Formé à Cholet Basket, Antoine Rigaudeau a également disputé 11 matchs avec Dallas en 2003.