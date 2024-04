L’ASVEL sans souci à Nancy, Paris et la JL Bourg galèrent mais s’imposent

L’ASVEL, Paris et la JL Bourg vont continuer de se tenir dans un mouchoir de poches à l’issue de la 31e journée de Betclic ELITE. Les trois formations se sont toutes imposées ce mercredi 24 avril. Le classement reste ainsi le même avec une victoire d’avance pour Paris (2e) sur Bourg-en-Bresse (3e) et Villeurbanne (4e, un match en plus). Le remake de la finale de l’EuroCup entre Paris et la JL Bourg à venir ce dimanche 28 avril donnera très probablement du changement.

Mike Scott au plaisir de retrouver Gentilly

Mais c’est l’ASVEL qui a vécu la soirée la plus tranquille en ce soir de quart de finale d’EuroLeague pour Monaco. En déplacement à Nancy, les joueurs de Pierric Poupet ont outrageusement dominé la partie à Gentilly (58-83). Face à une équipe du SLUC à l’adresse en berne (17/39 à 2-points, 5/28 à 3-points), Villeurbanne a pu compter sur l’efficacité de ses leaders, à l’image de Timothé Luwawu-Cabarrot (21 points à 9/11 aux tirs et 8 rebonds) ou encore Mike Scott (15 points et 6 rebonds). Ce dernier, qui a découvert l’Europe avec Nancy la saison dernière, s’est senti à son aise pour son retour au palais des sports Jean-Weille.

Belle réaction 💪 Sérieux et appliqués, nos Villeurbannais se relancent sur le parquet de Nancy ! 👊 🔜 Prochain rendez-vous : ce dimanche à l'Astroballe face à Saint-Quentin. ⤵️

🎟 https://t.co/qlw1hnm3iK#LDLCASVEL pic.twitter.com/jNUHwdpla1 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) April 24, 2024

Les Mets 92 ont fait douter la JL Bourg une mi-temps

Des surprises, il y aurait pourtant pu en avoir ce mercredi dans la course à la 2e place. Menée à la pause par Boulogne-Levallois (56-48), la JL Bourg n’a pas paniqué pour finalement venir à bout de Mets 92 beaucoup moins clinquants lors des vingt dernières minutes. Les leaders burgiens, Isiaha Mike en tête (15 points), ont remis les pendules à l’heure pour limiter Nick Ward (26 points) et ses partenaires à 8 points dans le dernier quart-temps (82-101).

Cholet constate que Paris n’abdique jamais

À l’Adidas Arena, la croyance dans un exploit de Cholet face Paris, qui restait sur 20 victoires de rang, a duré davantage qu’une mi-temps. Mais malgré 20 points d’avance en milieu de 3e quart-temps (50-70), en plus de l’expulsion pour deux fautes techniques de Nadir Hifi, les joueurs de Laurent Vila ont de nouveau laisser filer une victoire. L’intensité parisienne, qu’on pensait absente pour une fois, a finalement refait surface pour signer un 23-1 en 4e quart-temps (83-75, 38′).

Forçant une prolongation par Gérald Ayayi (83-83), CB a malgré tout encore eu les occasions dans la période supplémentaire. Mais le club des Mauges n’a pas su les saisir, à l’image de trois lancers francs manqués ou d’une fâcheuse perte de balle à 30 secondes du terme. T.J. Shorts (25 points et 8 fautes provoquées) et ses partenaires s’en sortent pour signer une 21e victoire toutes compétitions confondues (92-90, a.p).