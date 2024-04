Monaco lâche l’avantage du terrain d’entrée contre le Fenerbahçe !

Comme la saison dernière face au Maccabi Tel-Aviv, Monaco s’incline à domicile pour son entrée en lice en playoffs d’EuroLeague. Face au Fenerbahçe, l’ASM a pourtant très bien débuté avant de, petit à petit, perdre le fil de sa partie pour finalement s’incliner en prolongation (91-95, a.p). La Roca Team lâche d’entrée l’avantage du terrain face à l’équipe stambouliote.

Le rebond offensif et les tirs à 3-points ont fini par avoir raison de Monaco

La fin de match monégasque aurait pu être belle et inattendue, avec un tir à 3-points de Jaron Blossomgame, une bonne défense d’Elie Okobo et des lancers-francs d’Alpha Diallo (81-80, 39′). Mais les mauvais choix offensifs ont fini par avoir raison de Monaco, d’abord à la fin du temps réglementaire (81-81), puis en prolongation (91-95, a.p).

« On doit rester concentrés, on ne peut pas leur laisser de secondes chances ». Le meilleur joueur monégasque du soir, Elie Okobo (19 points à 7/13 aux tirs), a vu juste au micro de l’EuroLeague à la mi-temps. Malgré cette prise de conscience, Monaco n’est pas parvenu à arranger les choses par la suite. Cette incapacité à contrôler le rebond défensif (13 prises offensives pour le Fener), couplée à une pluie de tirs à 3-points stambouliotes (14/30 à 3-points), a finalement eu raison de la Roca Team. Incapable également de profiter d’une équipe turque très rapidement dans la pénalité en 4e quart-temps, l’ASM s’est presque tirée une balle dans le pied à Gaston-Médecin pour ce premier match des quarts de finale.

Pourtant, c’est avec envie et détermination que l’équipe de Sasa Obradovic est rentrée dans sa partie. Appliqués, les coéquipiers de Mike James (16 points à 4/15 aux tirs, 4 passes décisives et 3 interceptions) ne forçaient pas grand-chose en attaque et obligeaient, a contrario, Fenerbahçe à prendre de nombreux tirs en bout de possession. Monaco parvenait à faire payer le small-ball des Turcs, privés de Johnathan Motley, avec l’adresse de Donatas Motiejunas (12 points dont 8 en QT1) et l’abnégation de John Brown III (8 points et 4 rebonds offensifs). Et quand en plus le Fener perdait Scottie Wilbekin (7 points en 12 minutes de jeu) sur blessure en début de seconde période, l’on pouvait penser que Monaco allait prendre l’avantage après une bonne première mi-temps (46-37).

Le duo Calathes – Hayes-Davis : 26 des 30 derniers points du Fener

Mais le jeu monégasque s’est plutôt effrité, et même sa bonne défense n’a rien pu faire face à quelques exploits stambouliotes, à l’image du floater à 3-points de Nick Calathes (17 points) en fin de 3e quart-temps (61-60, 30′). Ce dernier a été l’un des grands artisans de la victoire du Fener à Gaston-Médecin, en compagnie de l’ailier Nigel Hayes-Davis (19 points et 7 rebonds dont 4 offensifs). Le duo a inscrit 26 des 30 derniers points des Turcs dans les deux dernières minutes du temps réglementaire ainsi qu’en prolongation. Et grâce aussi au facteur X Nathan Sestina (16 points dont 4/5 à 3-points), le Fenerbahçe reprend l’avantage du terrain dans cette série.

Une première manche qui va donc obliger Monaco à remporter un match en Turquie pour espérer voir le Final Four à Berlin. Cette saison en EuroLeague, seules deux équipes sont reparties victorieuses de la Ülker Sports Arena (Étoile Rouge et Anadolu Efes). Mais avant de se consacrer à ce défi de taille, l’ASM devra impérativement remporter le match 2 à Gaston-Médecin ce vendredi 26 avril. Sinon, ça ne sera pas un, mais deux matchs qu’il faudra obligatoirement remporter à Istanbul…