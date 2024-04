Zacharie Perrin à son tour candidat à la Draft NBA 2024

Sa décision était attendue mais ne faisait pas vraiment de doutes. Zacharie Perrin (202cm, 19 ans) a officiellement annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il se présentait à la Draft NBA 2024.

Le Jurassien est le deuxième membre de la génération 2004 (avec Melvin Ajinça) à s’y déclarer cette année, celle de ses 20 ans. Soit une année après les têtes d’affiches de cette génération que sont Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert et Sidy Cissoko, qui sont déjà en NBA.

⚡️ Il vient de l’annoncer sur son compte Instagram, notre intérieur @Perr1Zach se présente à la prochaine Draft @NBA 🇺🇸🔥🦈 🔵 Tout Antibes est derrière toi Zac let’s gooo ⚪️#GoSharks #GoZac pic.twitter.com/fXSmvXLSSd — Antibes Sharks (@AntibesSharks) April 25, 2024

Domination en équipe de France et en club

Zacharie Perrin a d’ailleurs joué en Équipe de France U18 avec ces derniers, à l’été 2021 et 2022. Avant de côtoyer la génération au-dessus, celle qui se présente à la Draft en même temps que lui cette année, à l’été 2023. Sous le maillot bleu, il a à chaque fois montré toute sa palette technique dans la raquette, remportant notamment la médaille d’argent en 2023, en finissant meilleur marqueur de l’équipe et dans le meilleur cinq de la Coupe du monde. Depuis, le natif de Besançon est allé faire ses gammes à Antibes. Après une expérience ratée en NCAA qui lui a valu une saison blanche en 2022-2023, il est retourné dans le club qui l’a lancé chez les professionnels pour se développer. Sur cette saison 2023-24, il tourne à 9,7 points à 54% de réussite aux tirs dont 35% à 3-points, 6,7 rebonds et 1,2 passe en 24 minutes de moyenne. Il fait partie du top 10 des meilleurs rebondeurs de la Pro B, à seulement 19 ans. Il s’est aussi développé un tir à 3 points, alors que ce n’était pas du tout sa priorité avant. Il nous avait même expliqué vouloir devenir un « stretch 4 » à l’avenir.

Sur Instagram, Perrin s’est dit « plein d’une profonde gratitude » envers tous ceux qui l’ont aidé à en arriver à la Draft NBA. Il veut « approcher ce challenge avec passion, ambition, détermination, humilité et confiance. » Certaines mock drafts annoncent le jeune français non-drafté ou potentielle surprise de fin de second tour. ESPN, qui établit un top 100 des meilleurs jeunes de la cuvée 2024, le classe par exemple en 75e position. Ce qui donne un aperçu plutôt réaliste de ses chances d’être sélectionné en juin. Il est le 12e français à se présenter officiellement cette année. Même si certains pourraient se désister d’ici la deadline du 16 juin.