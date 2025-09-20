Gros coup dur pour Vichy : son meneur opéré et absent plusieurs mois

L’arrivée d’Élian Benitez (1,80 m, 22 ans) à Vichy devait apporter de la stabilité à la mène. Mais la saison 2025-2026 du Catalan commence de la pire des manières. Touché lors de la victoire de la JAV à Caen dès la première journée d’ELITE 2, il a été opéré d’une fracture du péroné et manquera 4 à 6 mois de compétition, soit une grande partie de l’exercice.

Une recrue attendue qui doit déjà laisser sa place

Formé à Toulouges puis au centre de formation de la JL Bourg avant de lancer sa carrière professionnelle à Rueil en 2023-2024, Benitez sortait d’une saison frustrante à Nantes. Il avait rejoint Vichy cet été avec l’ambition de relancer sa carrière et former une paire complémentaire avec Alexandre Bouzidi, meneur shooteur de grande taille avec qui il était très complémentaire sur le papier.

Mais ce coup d’arrêt contraint déjà la JAV à se réorganiser. Le club va devoir recruter un joueur formé localement (JFL) en tant que remplaçant médical ou miser sur Luka Salaneuve. Le jeune meneur de 20 ans avait déjà participé à 21 rencontres d’ELITE la saison passée, avec 17 minutes de moyenne.

Une longue absence à gérer

Si son retour ne devrait pas intervenir avant la fin de l’hiver, la perte d’Elian Benitez reste un gros coup dur pour Vichy, dont l’effectif perd un élément majeur dès l’entame du championnat. L’évolution du dossier du remplaçant médical devrait être scrutée de près dans les prochains jours.