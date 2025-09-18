Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure

Le Caen BC espérait se relancer après son élimination en Coupe de France à Tours. Mais devant son public, l’équipe normande a de nouveau déçu en s’inclinant contre Vichy (68-75), jeudi soir. Un succès mérité pour les Auvergnats, portés par un Pape Diop dominant, mais terni par la sortie sur blessure de leur meneur Elian Benitez.

Vichy plus solide dans le money time

Face à un Caen encore en rodage, Vichy a affiché davantage de constance. Dès le premier quart-temps, Pape Diop (24 points) a imposé sa puissance et sa mobilité. Avec 15 rebonds offensifs captés sur l’ensemble du match, les joueurs de Dounia Issa ont régulièrement pris l’ascendant dans la raquette.

Si les Normands ont su réagir par séquences – notamment grâce à Kentan Facey (13 points) et Louis Cassier – ils ont trop souvent confondu vitesse et précipitation dans les moments clés. En face, Vichy a gardé son sang-froid pour faire la différence dans les dernières minutes, derrière son axe fort Shepherd – Diop – Ba.

La blessure d’Elian Benitez gâche la fête

La victoire vichyssoise a cependant été assombrie par la blessure d’Élian Benitez. Le meneur international a dû quitter ses coéquipiers après une chute impressionnante, touché au bas de la jambe. Les premières images laissent craindre une indisponibilité importante, un coup dur pour un joueur potentiellement clé du collectif auvergnat.

Caen devra vite réagir

Pour le Caen BC, cette nouvelle défaite, une semaine après la sortie de route en Coupe de France, fait tache à la vue de son ambitieux recrutement estival. L’équipe de Stéphane Eberlin devra rapidement trouver du liant et de la confiance pour ne pas s’installer dans le doute dès le début de saison.