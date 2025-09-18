Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure

ÉLITE 2 - Vichy a réussi son entrée en ÉLITE 2 en l’emportant sur le parquet du Caen BC (68-75). Si la victoire est prometteuse, la blessure inquiétante du meneur Elian Benitez assombrit le tableau.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure

Vichy s’est imposé à Caen pour le premier match de la saison régulière 2025-2026 d’ELITE 2

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Le Caen BC espérait se relancer après son élimination en Coupe de France à Tours. Mais devant son public, l’équipe normande a de nouveau déçu en s’inclinant contre Vichy (68-75), jeudi soir. Un succès mérité pour les Auvergnats, portés par un Pape Diop dominant, mais terni par la sortie sur blessure de leur meneur Elian Benitez.

Vichy plus solide dans le money time

Face à un Caen encore en rodage, Vichy a affiché davantage de constance. Dès le premier quart-temps, Pape Diop (24 points) a imposé sa puissance et sa mobilité. Avec 15 rebonds offensifs captés sur l’ensemble du match, les joueurs de Dounia Issa ont régulièrement pris l’ascendant dans la raquette.

Si les Normands ont su réagir par séquences – notamment grâce à Kentan Facey (13 points) et Louis Cassier – ils ont trop souvent confondu vitesse et précipitation dans les moments clés. En face, Vichy a gardé son sang-froid pour faire la différence dans les dernières minutes, derrière son axe fort Shepherd – Diop – Ba.

La blessure d’Elian Benitez gâche la fête

La victoire vichyssoise a cependant été assombrie par la blessure d’Élian Benitez. Le meneur international a dû quitter ses coéquipiers après une chute impressionnante, touché au bas de la jambe. Les premières images laissent craindre une indisponibilité importante, un coup dur pour un joueur potentiellement clé du collectif auvergnat.

Caen devra vite réagir

Pour le Caen BC, cette nouvelle défaite, une semaine après la sortie de route en Coupe de France, fait tache à la vue de son ambitieux recrutement estival. L’équipe de Stéphane Eberlin devra rapidement trouver du liant et de la confiance pour ne pas s’installer dans le doute dès le début de saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Caen
Caen
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
étonnante équipe de Vichy, malgré cette jeunesse, elle a su maitriser ce match du début à la fin. a noter que c'est Sheperd qui finit meneur. Benitez blessé, Bouzidi encore juste dans la gestion, va falloir recruter un meneur sans doute. ou alors faire confiance à Salaneuve. Gors match de diop et Ba. Ce dernier va en imposer cette année, reste plus qu'à travailler l'adresse et des mouvements offensifs.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Vichy s'est imposé à Caen pour le premier match de la saison régulière 2025-2026 d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure
L'international thaïlandais Martin Breunig a signé pour toute la saison au SLUC Nancy
Betclic Élite
00h00Nancy officialise l’arrivée d’un dernier intérieur, « collectif et opportuniste »
Kariata Diaby et Bourges ont mal géré la fin de match à Vilnius en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Bourges battu à Vilnius, 11 points à remonter au Prado pour disputer la saison d’EuroLeague
Emmanuel Cœuret, à gauche sur la photo, continue de coacher en NF3
NF3
00h00Sans club pro, Emmanuel Cœuret garde la main en Nationale 3
Nanterre a largement battu Le Portel en présaison ce mercredi
Betclic ELITE
00h00Nanterre déroule face au Portel
L'international thaïlandais Martin Breunig va vivre sa première expérience professionnelle hors d'Allemagne
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy s’offre un international thaïlandais !
Justin Lewis et Gavin Ware lors du tournoi de Limoges
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : enfin au complet pour la fin de la préparation
Maeva Djaldi-Tabdi joue son premier match officiel avec Bourges ce jeudi
EuroLeague Féminine
00h00Bourges débute sa saison à Vilnius avec un ticket pour l’EuroLeague en jeu
Théo Maledon, très bon lors de son premier match de préparation avec le Real Madrid, souffre d'une blessure à l'adducteur
EuroLeague
00h00Coup d’arrêt pour Théo Maledon, déjà blessé avec le Real Madrid
Passé de Blois à Caen, Siyani Chambers sera l'un des joueurs à suivre cette saison en ELITE 2
ELITE 2
00h00Caen – Vichy lance une saison d’ÉLITE 2 qui s’annonce toujours plus dense
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0