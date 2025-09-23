Recherche
Betclic Élite

Illan Piétrus et Strasbourg se séparent

Betclic ELITE - Pur produit de la formation alsacienne depuis ses 14 ans, le jeune Illan Piétrus quitte la SIG Strasbourg après plus de six ans de collaboration, qui lui ont ouvert les portes de l'équipe professionnelle.
|
00h00
Résumé
Écouter
Illan Piétrus et Strasbourg se séparent

Après six ans au club, Illan Piétrus quitte la SIG Strasbourg d’un commun accord.

Crédit photo : Cécile Thomas

Après six ans au sein du club alsacien depuis le centre de formation jusqu’à l’équipe professionnelle, Illan Piétrus (1,92 m, 20 ans) quitte la SIG Strasbourg après que les deux parties ont décidé de “mettre fin à leur collaboration”, comme annoncé dans un communiqué du club.

 

Un parcours brillant chez les espoirs,

en attendant l’éclosion chez les pros

Arrivé au Pôle Espoirs de la SIG à 14 ans en 2019, Illan Piétrus a rapidement été repéré comme l’un des talents à suivre de sa génération. Élément fort des équipes de jeunes alsaciennes, le fils de Florent Pietrus a aussi régulièrement été appelé en sélections espoirs (U16, U17, U18 et U20). Cet été, il a été l’un des artisans de la médaille de bronze frustrante – car les Bleuets ont perdu leur couronne – mais tout de même honorable de l’équipe de France U20 à l’EuroBasket.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Illan Pietrus.jpg
Illan PIETRUS
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 20 ans (20/06/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroBasket U20
PTS
8,4
#54
REB
2,6
#105
PD
3,1
#23
Rédaction

Mais les espoirs placés en lui n’ont pour l’heure pas eu de continuité chez les professionnels. Piétrus n’a pas connu la saison de l’explosion qu’il appelait de ses vœux en 2024-2025. (3,1 points à 37%, 0,5 rebond et 0,8 passe décisive en 28 rencontres). L’ancien Nancéien est resté cantonné à un rôle de rotation de l’équipe professionnelle ces trois dernières saisons (11 minutes de moyenne en 2024/25), jusqu’à la fin de sa collaboration avec la SIG donc.

La SIG Strasbourg a d’ailleurs tenu “à remercier chaleureusement Illan pour son investissement et son professionnalisme tout au long de ces années passées au club”, tandis que le joueur a pudiquement écrit sur ses réseaux sociaux : “Merci Strasbourg ❤️ je vous oublierai jamais ❤️🤍”. Son prochain challenge n’est pas encore connu, lui qui disposait d’offres lucratives en NCAA cet été, et dont le nom est cité à la JA Vichy pour une potentielle pige en l’absence d’Élian Benitez.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
mitch
Départ de la Sig en 2025, donc éclosion dans la foulée. Un classique ...
glidos
direction Vichy
