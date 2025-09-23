Illan Piétrus et Strasbourg se séparent

Après six ans au sein du club alsacien depuis le centre de formation jusqu’à l’équipe professionnelle, Illan Piétrus (1,92 m, 20 ans) quitte la SIG Strasbourg après que les deux parties ont décidé de “mettre fin à leur collaboration”, comme annoncé dans un communiqué du club.

Un parcours brillant chez les espoirs,

en attendant l’éclosion chez les pros

Arrivé au Pôle Espoirs de la SIG à 14 ans en 2019, Illan Piétrus a rapidement été repéré comme l’un des talents à suivre de sa génération. Élément fort des équipes de jeunes alsaciennes, le fils de Florent Pietrus a aussi régulièrement été appelé en sélections espoirs (U16, U17, U18 et U20). Cet été, il a été l’un des artisans de la médaille de bronze frustrante – car les Bleuets ont perdu leur couronne – mais tout de même honorable de l’équipe de France U20 à l’EuroBasket.

PROFIL JOUEUR Illan PIETRUS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 20 ans (20/06/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroBasket U20 PTS 8,4 #54 REB 2,6 #105 PD 3,1 #23

Mais les espoirs placés en lui n’ont pour l’heure pas eu de continuité chez les professionnels. Piétrus n’a pas connu la saison de l’explosion qu’il appelait de ses vœux en 2024-2025. (3,1 points à 37%, 0,5 rebond et 0,8 passe décisive en 28 rencontres). L’ancien Nancéien est resté cantonné à un rôle de rotation de l’équipe professionnelle ces trois dernières saisons (11 minutes de moyenne en 2024/25), jusqu’à la fin de sa collaboration avec la SIG donc.

La SIG Strasbourg a d’ailleurs tenu “à remercier chaleureusement Illan pour son investissement et son professionnalisme tout au long de ces années passées au club”, tandis que le joueur a pudiquement écrit sur ses réseaux sociaux : “Merci Strasbourg ❤️ je vous oublierai jamais ❤️🤍”. Son prochain challenge n’est pas encore connu, lui qui disposait d’offres lucratives en NCAA cet été, et dont le nom est cité à la JA Vichy pour une potentielle pige en l’absence d’Élian Benitez.