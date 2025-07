Médaille de bronze pour les U20 ! La France et le franco-serbe Petar Majstorovic se vengent de la Serbie

Après deux ans à dominer cet EuroBasket U20, les attentes étaient forcément plus basses pour les Bleuets au vu de l’effectif aligné. Leur défaite de 19 points en poules contre la Serbie n’a fait que renforcer ce sentiment. Mais ces derniers se sont tout de même battus avec leurs armes, du premier au dernier match. Victorieux miraculés contre la Grèce en quarts, tombés dans la foulée contre la Lituanie, les hommes de Mickaël Hay sont tout de même allés chercher la médaille de bronze à l’orgueil, en battant l’équipe qui les avait terrassés en poules. Score final : 72-63 contre la Serbie.

Et comme un symbole, c’est le franco-serbe Petar Majstorovic, discret jusque là dans la compétition, qui a terminé meilleur marqueur avec 15 points. Les sourires et la rage d’avoir vaincu étaient présents sur les visages français après le coup de sifflet final. Pour la troisième année d’affilée, l’équipe de France repart de l’EuroBasket U20 avec une médaille.

Une médaille qu’il fallait aller chercher

L’entame de match était pourtant fébrile côté tricolore. À l’image de cette contre-attaque en 3 contre 1 ratée dans le premier quart-temps, et payée cash par un panier serbe dans la foulée. La tension était palpable, et les fautes anti-sportives se sont succédées. Killian Malwaya notamment, particulièrement maladroit ce soir (1/7 aux tirs), s’est échauffé et a poussé un Serbe. Dans le jeu, l’absence de porteur de balle principal chez les Bleuets s’est particulièrement ressenti, avec 21 pertes de balle au total. Evan Boisdur et Illan Pietrus ont encore une fois été dans le dur offensivement (4 points et 6 turnovers en cumulé). Si bien qu’au bout d’un moment, le staff a lancé dans le bain l’Orléanais Lilian Marville, qui s’est révélé sur cette fin de compétition avec sa capacité de drive.

Chez les grands, les intérieurs stretch ont fait le travail. Amaël L’Étang termine avec 14 points à 5/9 aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives en 22 minutes. Mais le héros du match n’est forcément autre que Petar Majstorovic. Né à Sombor de parents serbes, avant d’arriver en France à 3 ans, il a la double-nationalité mais a toujours représenté l’équipe de France, le pays où il a grandi. La volonté était forte de performer contre le pays de ses racines. Ce qui s’était déjà vu lors du premier match en poules, avec son plus haut total de tirs tentés (10), mais avec moins de réussite que ce soir (3/10 contre 6/10). Comme toute son équipe (10/28 pour la France, contre 3/24 pour la Serbie), il a dominé grâce à son tir à 3-points. Ce sont d’ailleurs deux tirs derrière l’arc, de Roman Domon (10 points, 7 rebonds, 4 passes décisives) et François Wibaut (9 points), qui ont donné le dernier coup de poignard aux joueurs balkans.

Malgré quelques cafouillages en fin de match, la victoire est assurée. Ce qui était loin d’être dit il y a encore quelques jours, voire semaines quand la pré-sélection était annoncée. Les joueurs se sont battus avec leurs armes et de l’envie pour aller chercher ce métal. La grande finale oppose ce dimanche soir à 19h30 l’Italie à la Lituanie. C’est la deuxième médaille estivale pour les équipes de France de jeunes, après le bronze des filles en U18. Les quatre médailles d’or de l’été dernier ne peuvent plus être dépassées et seront seulement au mieux égalées.