NM2

Après une saison de césure, Mickael Var reprend du service

Reparti à La Réunion l'an dernier, Mickael Var est de retour en métropole. Après avoir goûté aux trois premières divisions, il découvre désormais la Nationale 2 avec le CS Gravenchon.
00h00
Havrais entre 2022 et 2024, Mickaël Var est de retour en Normandie

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après une saison passée sur son île natale de La Réunion, où il est parvenu jusqu’en finale du championnat avec la Tamponnaise, Mickael Var (2,06 m, 35 ans) est de retour en métropole.

À quelques heures de son match contre la JALT Le Mans, de ses anciens coéquipiers Pierre-Etienne Drouault et Kevin Mendy, le CS Gravenchon a annoncé l’arrivée de l’intérieur vétéran pour former une raquette XXL avec un autre ancien de Pro A, Shawn King.

Ce qui n’a pas suffi aux Normands pour s’imposer face aux Sarthois, repartis victorieux 72-60 malgré les 12 unités de Var. Reste que le CSG ne pourra pas viser autre chose que le haut de sa poule avec un tel effectif.

Novice en Nationale 2, Mickael Var avait fréquenté les trois niveaux supérieurs du basket français auparavant : la Pro A (avec l’Élan Béarnais et Boulogne-sur-Mer), la Pro B (pour huit saisons, un titre avec le SOMB et une montée avec le voisin portelois) et la NM1. Avant le retour à ses racines réunionnaises, il se distinguait d’ailleurs toujours en Nationale 1 avec Le Havre (10 points à 43%, 5,8 rebonds et 1,4 passe décisive), pas si loin de sa nouvelle maison de Gravenchon.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
