Après une saison de césure, Mickael Var reprend du service

Après une saison passée sur son île natale de La Réunion, où il est parvenu jusqu’en finale du championnat avec la Tamponnaise, Mickael Var (2,06 m, 35 ans) est de retour en métropole.

À quelques heures de son match contre la JALT Le Mans, de ses anciens coéquipiers Pierre-Etienne Drouault et Kevin Mendy, le CS Gravenchon a annoncé l’arrivée de l’intérieur vétéran pour former une raquette XXL avec un autre ancien de Pro A, Shawn King.

Ce qui n’a pas suffi aux Normands pour s’imposer face aux Sarthois, repartis victorieux 72-60 malgré les 12 unités de Var. Reste que le CSG ne pourra pas viser autre chose que le haut de sa poule avec un tel effectif.

Novice en Nationale 2, Mickael Var avait fréquenté les trois niveaux supérieurs du basket français auparavant : la Pro A (avec l’Élan Béarnais et Boulogne-sur-Mer), la Pro B (pour huit saisons, un titre avec le SOMB et une montée avec le voisin portelois) et la NM1. Avant le retour à ses racines réunionnaises, il se distinguait d’ailleurs toujours en Nationale 1 avec Le Havre (10 points à 43%, 5,8 rebonds et 1,4 passe décisive), pas si loin de sa nouvelle maison de Gravenchon.