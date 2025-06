Marième Badiane poursuit en EuroLeague : la Française s’engage avec Schio

Vainqueure de l’EuroLeague avec le Fenerbahçe Istanbul au printemps 2024, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) ne poursuivra pas en Turquie. L’intérieure française, qui dispute actuellement l’EuroBasket avec l’équipe de France, a trouvé son nouveau point de chute. Celle qui est surnommée « Badou » évoluera la saison prochaine au sein du club italien de Schio, formation habituée à jouer les premiers rôles sur la scène européenne.

C’est désormais officiel : Marième Badiane portera les couleurs de Schio lors de la saison 2024-2025. La native de Brest, passée par Lattes-Montpellier avant de rejoindre Fenerbahçe pour y décrocher l’EuroLeague sous les ordres de Valérie Garnier, va poursuivre son aventure continentale en Italie. Le club vénitien, qualifié pour l’EuroLeague, a confirmé ce lundi l’arrivée de l’internationale française, comme l’avaient déjà révélé ses supporters ces dernières semaines.

La signature de la poste 5 tricolore s’inscrit dans la tradition du club transalpin, qui a régulièrement accueilli des intérieures françaises de renom : Isabelle Yacoubou, Sandrine Gruda. Plus récemment, c’est l’ailière Janelle Salaün, signée par Prague après une saison dans le Veneto, qui a joué pour Schio.

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) June 23, 2025