Championne d’Italie, Janelle Salaün est la MVP de la finale !

Déjà vainqueur de la Coupe d’Italie en début d’année, le Famila Schio réalise le doublé en remportant le championnat d’Italie. La formation vicentine, première au terme de la phase régulière, s’est imposée en finale face au tenant du titre et son dauphin au classement : Venise.

Schio a notamment pu compter sur une excellente Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) sur l’ensemble de la série, poussée jusqu’au cinquième et dernier match. Sur l’ensemble des cinq manches, l’ailière française présente un bilan de 13,2 points, 5,4 rebonds et 1,2 interception de moyenne, pour 12,4 d’évaluation. La Française a logiquement été élue MVP de la finale, après un dernier match durant lequel Salaün a redoublé de vigilance en défense : 11 points à 5/7, 8 rebonds et 3 interceptions.

Schio prive donc son voisin vénitien d’un back-to-back en Scudetto, et s’offre ainsi le treizième titre de son histoire. Venise peut avoir des regrets, après avoir arraché le match 4 samedi et forcé une dernière joute au Palaromare. Les 23 points et 5 passes décisives de Matilde Villa n’ont pas suffi conserver le titre, et l’autre Française de l’affiche Lisa Berkani a cette fois-ci été trop limitée. Héroïque samedi soir malgré ses douleurs au pied, Lisa Berkani a manqué le rendez-vous le plus important de la saison, avec 2 points à 0/3 en 17 minutes.

Et maintenant, l’Euro ?

Ce Scudetto récompense les play-offs parfaites de Schio, qui n’avait pas perdu un match avant la finale. Elles s’étaient imposées en deux matchs face à Battipaglia en quarts-de-finale, puis en trois face à Lupari en demi-finale. C’est aussi pour Salaün la meilleure des manières de finir son chapitre italien.

La vice-championne olympique va rallier l’USK Prague, où elle retrouvera Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) et Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans). D’ici là, l’ancienne villeneuvoise est espérée à l’Eurobasket avec l’Équipe de France, avant de rejoindre sa nouvelle franchise WNBA : les Golden State Valkyries.