Pat Connaughton active son option à 9,4 millions avec les Bucks

Pat Connaughton ne quittera pas Milwaukee de sitôt. Selon Shams Charania d’ESPN, l’arrière des Bucks a exercé son option joueur de 9,4 millions de dollars pour la saison 2025-2026, lui évitant de devenir agent libre sans restriction avant l’été 2026.

Un vétéran champion qui reste malgré un rôle réduit

Cette décision intervient après une saison difficile pour le joueur de 32 ans, qui a connu ses statistiques les plus faibles depuis plusieurs années. Connaughton a affiché des moyennes de 5,3 points, 2,7 rebonds et 1,7 passe décisive en seulement 41 matchs lors de la saison 2024-2025. Il n’avait pas joué aussi peu de minutes (14,7 par match) depuis la saison 2016-2017.

Malgré cette baisse de régime, Connaughton reste l’un des derniers vestiges de l’équipe championne de 2021. Arrivé à Milwaukee en 2018 en tant qu’agent libre après trois saisons à Portland, il était devenu un élément clé de la rotation des Bucks au cours des années suivantes. Le natif de l’Oregon, sélectionné au second tour de la Draft 2015, avait signé un contrat de trois ans pour 28 millions de dollars avec Milwaukee en 2023.

L’avenir incertain des Bucks avec Giannis Antetokounmpo

La décision de Connaughton intervient dans un contexte d’incertitude pour la franchise du Wisconsin. Après une saison régulière à 48 victoires pour 34 défaites, les Bucks ont été éliminés dès le premier tour des playoffs par les Indiana Pacers, soulevant des questions sur l’avenir de l’équipe.

Les Bucks pourraient connaître une période de transition cet été, particulièrement si la direction décide de se séparer de sa superstar Giannis Antetokounmpo. Bien que l’équipe puisse choisir de se renforcer autour du « Greek Freak », un échange contre des assets jeunes et un rebuild complet pourrait être envisagé pour construire un avenir plus durable. Quoi qu’il arrive avec Antetokounmpo, Connaughton sera présent pour accompagner cette prochaine saison des Bucks, apportant son expérience et sa connaissance du système à une équipe en quête de renouveau.