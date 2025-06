Dario Gjergja fait venir une première connaissance à Limoges : l’intérieur Nikola Jovanović

Pour débuter son mercato, le Limoges CSP a décidé de faire appel à une connaissance de son nouvel entraîneur Dario Gjergja, en la personne de l’intérieur serbe Nikola Jovanović. Ce dernier est passé par Ostende en 2023 et donc sous les ordres de l’emblématique coach du club belge (2011-2025).

Le Limoges CSP est heureux d’annoncer l’arrivée de Nikola Jovanović, première recrue de ce mercato. L’intérieur Serbe (211cm) s’est engagé pour une saison. L'article 👉 https://t.co/sEVF7oyLd2 pic.twitter.com/wc8wdsYWHJ — Limoges CSP (@limogescsp) June 23, 2025

Champion de Belgique avec Dario Gjergja

À 31 ans, Nikola Jovanović va ainsi connaître sa première expérience en France à Limoges. Ce dernier sort d’une saison 2024-2025 disputée entre le Mexique, aux Halcones de Xalapa où il a été jusqu’en finale des playoffs avec l’ex-Nancéien Thad McFadden, et l’Italie, à Scafati. Avant cette dernière saison entre deux continents, ce fils d’un ancien basketteur professionnel (Ljubisa) a joué en Belgique, à Ostende où il a remporté le titre de champion avec son nouvel entraîneur Dario Gjergja, puis à Anvers. Durant ses deux années chez le voisin belge, il a été dominateur avec plus de 13 points et 6 rebonds en 22 minutes, ce qui lui a valu d’être élu meilleur 6e homme de BNXT League en 2024.

Durant le reste de sa carrière, Nikola Jovanović a principalement évolué dans les Balkans. Éphémère joueur d’EuroLeague à l’Étoile Rouge de Belgrade (22 matchs pour 7 minutes de jeu en moyenne) et de G-League (Drive de Grand Rapids, Westchester Knicks), il a plus régulièrement joué l’EuroCup (Trento) et la BCL (Igokea, Nizhny Novgorod).

Nikola Jovanović est ainsi la première recrue du Limoges CSP pour la saison 2025-2026. « Nikola est un intérieur très talentueux », souligne le technicien limougeaud, Dario Gjergja. « Il possède un bon jeu dos au panier, un tir fiable à mi-distance, et c’est également un excellent passeur. »