Keny Vado, un U17 pour compléter l’équipe de France U19 à la Coupe du monde

Kény Vado (2,05 m, 17 ans) disputera la Coupe du monde U19 à Lausanne avec l’équipe de France. Né en 2008, le Guyanais est le seul joueur U17 à figurer dans la sélection finale dévoilée ce dimanche 22 juin, à six jours du premier match contre le Cameroun. L’intérieur du Pôle France a été préféré à Sohann Mendy (Élan Chalon) et Gabin Lefort (Cholet), écartés après le dernier match de préparation face au Canada.

PROFIL JOUEUR Kény VADO Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 17 ans (22/04/2008) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 2,5 #323 REB 1,2 #322 PD 0,4 #342

Kény Vado, la surprise de la liste finale

Dans une équipe privée de plusieurs cadres de la génération 2006 – Nolan Traoré, Joan Beringer et Noa Essengue, tous attendus à la Draft NBA cette semaine –, le staff tricolore a fait un pari sur la jeunesse en intégrant Kény Vado parmi les 12 joueurs qui participeront à la Coupe du monde U19.

Peu utilisé cette saison avec le Pôle France en NM1 (2,5 points, 1,2 rebonds en 33 matches), le Guyanais n’était pas attendu dans la rotation finale, encore moins devant Mendy et Lefort, plus expérimentés et plus exposés en Espoirs ELITE. Pourtant, après les deux rencontres amicales face au Canada à l’INSEP – dont une victoire 87-81 samedi –, le staff dirigé par Rudy Nelhomme a tranché.

Une équipe rajeunie mais ambitieuse

Aux côtés des U19 Talis Soulhac, Léon Sifferlin ou Mohamed Sankhé, Kény Vado représentera donc la génération 2008 dans un groupe où figurent aussi deux U18, comme Noa Kouakou-Heugue ou Soren Bracq. L’entrée en lice des Bleuets est prévue ce samedi 28 juin contre le Cameroun.

Cette Coupe du monde s’annonce comme une première expérience internationale d’envergure pour le jeune Guyanais, qui aura l’opportunité de se mesurer à des intérieurs d’un tout autre calibre, dans une compétition qui s’annonce relevée.