Tyrese Haliburton confirme sa présence pour le Game 7 des Finales NBA malgré sa blessure au mollet

Les Indiana Pacers peuvent compter sur leur meneur vedette pour le Game 7 des Finales NBA. Tyrese Haliburton, touché au mollet droit depuis le Game 5, a confirmé qu’il sera présent dimanche soir face au Thunder d’Oklahoma City pour ce match décisif.

Une blessure qui aurait pu l’écarter plusieurs semaines

L’inquiétude était réelle autour de l’état de santé de Haliburton après sa sortie prématurée lors du premier quart-temps du Game 5. Selon Shams Charania d’ESPN, la gravité de l’élongation au mollet droit aurait normalement écarté le joueur « plusieurs semaines » s’il s’était agi de la saison régulière.

Malgré cette blessure handicapante, le double All-Star avait tenu à revenir sur le parquet lors de la seconde période, jouant au total 34 minutes dans la défaite 120-109 des Pacers. « C’est les Finales NBA. J’ai travaillé toute ma vie pour être ici. Il n’était pas vraiment question pour moi de ne pas jouer. Si je peux marcher, alors je veux jouer », avait-il déclaré après cette rencontre difficile où il n’avait inscrit que 4 points.

L’entraîneur Rick Carlisle avait confirmé mercredi que son joueur passerait des tests de force avant le Game 6, précisant qu’Haliburton « n’est pas à 100%, c’est assez clair. Mais je ne pense pas qu’il va rater le prochain match ». Les examens se sont révélés concluants, permettant au meneur de jouer sans restriction de temps.

Un Game 6 réussi pour forcer la belle

Haliburton a répondu présent lors du Game 6 crucial à domicile, contribuant à la victoire dominante 108-91 des Pacers avec 14 points et 5 passes décisives. Cette performance collective remarquable, menée par Pascal Siakam (16 points, 13 rebonds), Andrew Nembhard (17 points) et Obi Toppin (20 points), a permis d’égaliser à 3-3 dans la série.

La défense des Pacers a particulièrement brillé, provoquant 8 ballons perdus au MVP de la ligue Shai Gilgeous-Alexander, limité à 21 points. Indiana a pris les devants dès la première période pour ne plus jamais être inquiétée, construisant même un avantage de 22 points à la pause.

« Ce sera l’un des plus grands, sinon le plus grand match que la plupart d’entre nous joueront jamais dans nos vies et pour notre organisation d’un point de vue historique également », a confié Haliburton samedi en conférence de presse. Les Pacers, qui n’ont jamais remporté de titre NBA dans leur histoire, auront l’occasion de décrocher leur premier trophée Larry O’Brien dimanche soir à Oklahoma City pour le premier Game 7 de Finales depuis 2016.