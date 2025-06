Little Big Fred : un documentaire bouleversant sur Frédéric Weis diffusé sur Canal+

Ce 22 juin, à l’occasion de son 48e anniversaire, Canal+ met à l’honneur l’un des basketteurs français les plus marquants – et les plus méconnus dans son intimité – avec la sortie du documentaire Little Big Fred. Frédéric Weis, géant de 2,18 m passé par le CSP Limoges, revient sans filtre sur son parcours hors norme, entre espoirs, chute brutale et renaissance. Un récit sincère et poignant sur la fragilité des géants.

Une ascension fulgurante… et une chute brutale

À la fin des années 1990, Frédéric Weis symbolise l’émergence d’un nouveau profil de pivot français : mobile, adroit, spectaculaire. En débarquant au CSP Limoges en 1995, il devient rapidement une figure incontournable du championnat. Sa Draft en 1999 par les New York Knicks semble être l’étape logique d’une trajectoire ascendante. Mais elle marque au contraire le début de ses tourments.

🗣️ "Les fans des Knicks ont hué !' Frédéric Weis, médaillé d'argent olympique de basket, raconte l’autisme de son fils, ses blessures invisibles et sa reconstruction dans "Little Big Fred", un documentaire à retrouver demain à 21h sur CANAL+.#NBA #Knicks pic.twitter.com/qzgR6S5Saf — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) June 21, 2025

Jamais véritablement accepté par le public new-yorkais, sa courte aventure américaine tourne au fiasco. Le célèbre dunk de Vince Carter par-dessus lui aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 devient une image virale… et une blessure profonde.

Son fils Enzo, le tournant de sa vie

Mais le véritable drame personnel de Frédéric Weis dépasse le cadre sportif. Le diagnostic d’autisme de son fils Enzo à l’âge de trois ans bouleverse sa vie. « Je suis mort ce jour-là », glisse-t-il, anéanti par l’annonce. Il sombre alors dans une profonde dépression, miné par un sentiment de culpabilité et une incapacité à gérer ce que la vie lui impose. Alcoolisme, isolement, errance : l’homme chute.

Malgré quelques réussites sportives en Espagne (notamment à Malaga), son mental s’effondre. Il quitte Bilbao début 2009 et retourne brièvement au CSP, en Pro B. Des douleurs physiques et psychiques mettront fin à sa carrière peu après.

Bon anniversaire Frédéric Weis ! 💙 L'ancien pivot des Bleus, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2000 et de bronze au Championnat d'Europe 2005, aujourd'hui Consultant, fête ses 48 ans 🎂 #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/BfES7M6WeC — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 22, 2025

Une reconstruction par les médias

Le documentaire de Clément Repellin montre aussi comment Frédéric Weis est parvenu à remonter la pente. Grâce à sa reconversion comme consultant, notamment pour RMC Sport, il retrouve peu à peu sa voix. Il ose parler, se raconter, se livrer. Sa parole libre, pleine d’humour et de lucidité, tranche avec le silence qu’il s’est longtemps imposé.

Little Big Fred, à travers le regard du principal intéressé et de ses proches, est bien plus qu’un film sur le sport : c’est un cri du cœur sur la santé mentale des athlètes, sur la pression médiatique, sur la solitude derrière la célébrité.