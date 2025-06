L’équipe de France U19 masculine réduit son groupe à 13 joueurs à une semaine du Mondial

L’équipe de France U19 masculine est la première à entrer en compétition cet été, avec la Coupe du monde de la catégorie à Lausanne, en Suisse. Missionné, l’ancien assistant-coach de l’équipe de France A doit faire sans plusieurs joués clés de la génération 2006, puisque Nolan Traoré, Joan Beringer et Noa Essengue, les trois leaders de cette tranche d’âge, sont attendus à la Draft la même semaine.

Le staff a réduit son groupe à 13 joueurs avant une double confrontation contre le Canada à l’INSEP pour conclure la préparation, avant le début de la compétition le samedi 28 juin face au Cameroun. C’est ainsi que les arrières/ailiers Noah Badibanga, Martin Carrère et Iliam Févry ont quitté le groupe France, ainsi que le pivot du SLUC Nancy Kany N’Kouka (2,13 m, 19 ans).

@basketball #insep #france #canada #ffbb Great win for the France U19 national team against Canada!

Talis Soulac led the team with 15 points, including a clutch three-pointer to seal the victory. Soren Bracq added 12 points, as did Marco Fodzo Dada and Noa Kouakou. Thomas Bassong… pic.twitter.com/rV7KbbMskm

