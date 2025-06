Vincent Pourchot devient Passe-Nullepart dans Fort Boyard

Vincent Pourchot, pivot des Metz Canonniers en NM1 et passé par le Pôle France et le SLUC Nancy, incarnera cet été le personnage de Passe-Nullepart dans Fort Boyard. À 2,22 m, il sera le plus grand personnage de l’histoire de l’émission de France 2.